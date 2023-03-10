Стартовала стадия плей-офф в белорусской экстралиге. Итоги игрового дня

Новости Беларуси. В белорусской хоккейной экстралиге стартовала стадия плей-офф, в которой принимают участие 8 клубов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В расписании 10 марта значились два четвертьфинальных матча. В Солигорске местный «Шахтер» принимал «Динамо-Молодечно». Горняки одержали победу 6:2. Счет в серии стал 1:0 в пользу «Шахтера». В Гомеле местная команда встречалась с действующим чемпионом Беларуси – жлобинским «Металлургом». Хозяева выиграли 3:1 и повели в серии со счетом 1:0. Напомним, серии пройдут до четырех побед одной из дружин.