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Под нейтральным флагом. Международная федерация фехтования допустила белорусов и россиян к соревнованиям

10 марта 2023 20:02
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Конгресс Международной федерации фехтования на внеочередном заседании принял решение допустить белорусских и российских спортсменов к международным соревнованиям, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Под нейтральным флагом. Международная федерация фехтования допустила белорусов и россиян к соревнованиям-1

Конгресс проходил в онлайн формате. Причиной созыва внеочередного заседания стало обсуждение возможного допуска россиян и белорусов к стартам в преддверии олимпийской квалификации. На предыдущем конгрессе члены организации не смогли прийти к компромиссу. На этот раз положительное решение было принято.  

Под нейтральным флагом. Международная федерация фехтования допустила белорусов и россиян к соревнованиям-4

Спортсмены смогут участвовать в индивидуальных соревнованиях «при соблюдении условий нейтральности». За допуск проголосовали 89 человек, против – 46. Решение вступит в силу со второй половины апреля. Отметим, в июле в Милане пройдет чемпионат мира по фехтованию.  

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# Спортивные соревнования # Фотофакт

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