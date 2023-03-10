Под нейтральным флагом. Международная федерация фехтования допустила белорусов и россиян к соревнованиям

Конгресс Международной федерации фехтования на внеочередном заседании принял решение допустить белорусских и российских спортсменов к международным соревнованиям, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Конгресс проходил в онлайн формате. Причиной созыва внеочередного заседания стало обсуждение возможного допуска россиян и белорусов к стартам в преддверии олимпийской квалификации. На предыдущем конгрессе члены организации не смогли прийти к компромиссу. На этот раз положительное решение было принято.