Новости Беларуси. Стартовал турнир детских хоккейных команд КХЛ «Кубок Газпром нефти». В 2014 году он проходит сразу в двух городах — Минске и Омске. В Минске сыграют 12 команд группы «Запад», а вот российская сторона примет 12 хоккейных коллективов группы «Восток» и суперфинал Кубка.

Уровень организации турнира беспрецедентный для детских соревнований. Матчи обслуживают профессиональные судьи КХЛ, игры проходят на лучших ледовых аренах. Главный трофей игр изготовлен теми же мастерами, что и Кубок Гагарина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Александр Медведев, президент Континентальной хоккейной лиги:

Мы, проводя этот турнир, хотим задать определенный уровень проведения детских турниров. И те, кто в нем участвует, уезжая с этих турниров, сами по-другому относятся не только к хоккею, но и к учебе, и к жизни, поэтому сил и средств, затраченных на это, не жалко (по крайней мере, в Континентальной хоккейной лиге).

Александр Дюков, председатель правления, генеральный директор ОАО «Газпром нефть»:

Мы прекрасно понимаем, далеко не каждый игрок, который принимает участие в этом турнире, выйдет на уровень игрока профессионального хоккея. Может быть, не будут эти ребята играть в клубах КХЛ или НХЛ, но, безусловно, они вырастут здоровыми и сильными.

21 апреля на минской «Чижовке-Арене» прошли предварительные и финальные матчи. Юные гости опробовали лед и с удовольствием поделились впечатлениями о ледовых площадках Минска и о самом городе.

Сису Хейккери, игрок детской хоккейной команды «Йокерит» (Финляндия):

Арена очень хорошая, красивая. Редко выпадает такой шанс сыграть на огромное ледовой площадке. В Хельсинки мы только иногда тренируемся на самой главной арене. Это очень почетно.

Пеету Рясямен, игрок детской хоккейной команды КХЛ «Йокерит» (Финляндия):

Город понравился, интересный. На экскурсии больше всего впечатлили военные танки. Можно даже было побывать в кабине у танкиста. Это очень необычно.

Виталий Таскинен, тренер вратарей детской хоккейной команды «Йокерит» (Финляндия):

Было бы больше времени, хотел бы погулять, посмотреть Старый город. Много хорошего слышал. Кое-какие места мы уже увидели. Очень понравилось.