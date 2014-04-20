Как хоккейная сборная Латвии готовится к чемпионату мира и что ждут от первенства игроки. Репортаж СТВ с тренировки

Новости Латвии. Если журналисты дальше старта чемпионата пока не заглядывают, то хоккейные команды стран-участниц мирового первенства уже отрабатывают стратегии каждого ледового поединка. 19 мая сборная Беларуси на «Минск-Арене» сыграет со сборной Латвии за право выхода в четвертьфинал на чемпионате мира по хоккею.

Состав сборной еще не определен, а игроки уже на строгом спортивном режиме. Например, пьют не сок, а воду. Исключительно теплую, чтобы организм не тратил силы на ее согрев. Есть и другие секреты хорошей физической формы.

А также, что значит играть на 102% и почему Беларусь – второй дом для нападающего национальной сборной команды Латвии по хоккею.

Каспарс Саулиетис приглашен на первую тренировку. Это вовсе не значит, что он точно сыграет на чемпионате мира за команду своей страны, но шанс есть. Сейчас нужно выдержать отбор.

Каспарс Саулиетис, нападающий национальной сборной команды Латвии по хоккею:

Первая задача – попасть в состав. Играл первых два сезона в КХЛ в минском «Динамо», играл за Жлобин, за «Неман» (Гродно). Так что, можно сказать, в моей карьере Беларусь для меня второй дом.

Сколько я был там, сколько видел, все на высшем уровне, готовились. Дороги даже расширяли. Я думаю, к чемпионату будут готовы.

В Озолниеки, это в 36 километрах от Риги, национальная сборная Латвии по хоккею начала официальные сборы.

Главное спортивное сооружение в небольшом поселке – Ледовый холл.

Здесь оттачивают мастерство как начинающие хоккеисты, так и игроки с именем.

Коба Ясс, как и его двоюродный брат Марис Ясс, играл за латвийскую сборную на прошлом чемпионате. Шансы попасть в национальную сборную и в этот раз у него достаточно велики.

Коба Ясс, нападающий национальной сборной команды Латвии по хоккею:

Чемпионат мира – это большая честь, едешь за свою страну, за свой флаг и каждый готов отдавать все и показывать лучший хоккей, играть на 102%. Группа в этом году попалась довольно сложная. Но на каждом чемпионате мира не бывает легких или тяжелых групп. Каждая игра важная. Мы особо не думаем о том, какой противник. Просто думаем, как на каждую игру настраиваться, чтобы побеждать.

Я много раз был в Минске, в детстве на турниры ездил. Минск – хороший город. Я слышал, что президент Лукашенко сказал, что это будет самый лучший чемпионат мира, что он сделает очень многое. Он тоже любит хоккей. Так что, думаю, все будет красиво и интересно.

К предстоящему чемпионату мира латвийская сборная готовит свыше 30 хоккеистов. Пока они все кандидаты.

Кто именно примет участие в мировом первенстве, определят буквально за несколько дней до больших игр.

Сейчас у латвийской сборной активный тренировочный процесс. С 1 апреля они буквально ежедневно выходят на репетиционный лед, а раз в неделю, а то и чаще, играют проверочные матчи с другими сборными командами.

Утром спортзал, а потом лед. И так ежедневно. Каждый из претендентов на право попасть в состав сборной на чемпионат мира по хоккею стремится показать технику игры в сложнейших комбинациях и умение забросить шайбу при сильной защите ворот.

Марис Балдониекс, генеральный секретарь федерации хоккея Латвии, генеральный менеджер национальной сборной команды Латвии по хоккею:

С командой Беларуси мы встречались на разных уровнях, даже начиная с детского уровня. На уровне КХЛ, играя друг против друга. Так что мы знаем друг друга.

На чемпионате мира слабых противников нет. Для нашей команды будет хорошая поддержка болельщиков. Все-таки мы близко находимся, соседи.

Конкурировать за выход в четвертьфинал сборной Латвии придется с соперниками из Финляндии, Германии, Казахстана, России, Швейцарии, США и Беларуси.

Игры группы «B» пройдут на «Минск-Арене», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Врач латвийской сборной в хоккее 47 лет. Для рядового болельщика имя Яниса Квепса мало о чем говорит. Все-таки спортивный доктор, как и весь обслуживающий персонал команды, всегда остается в тени своих более звездных пациентов. Однако именно он знает жизнь сборной изнутри.

Янис Квепс, врач национальной сборной команды Латвии по хоккею:

Следим за здоровьем, следим за кондициями, за питанием. За всем, что и положено.

На Олимпийских играх мы впервые заняли восьмое место (это для нас, конечно, большой успех). А белорусы взяли один раз четвертое место.

Чего мы ждем от чемпионата мира в Минске? Я уверен, что там будет все организовано на высшем уровне. Я не сомневаюсь в этом. Потому что сколько раз мы ни приезжали в Минск (приезжали очень много), все всегда было в порядке.

После активной физической подготовки – стратегический момент. Будто школьный учитель тренер Том Кулен на доске чертит расстановки на ледовой площадке. Такое неподдельное внимание игроков еще раз подтверждает: войти в состав сборной даже при большом желании будет непросто.

Том Кулен, тренер национальной сборной команды Латвии по хоккею:

Один наш защитник закончил карьеру игрока, два парня не могут играть из-за травм. Поэтому мы стараемся приводить и находить новых спортсменов для команды. Кроме того, ожидаем возвращения тех игроков, кто задействован в командах КХЛ. Думаю, что к началу мая вся наша команда будет укомплектована.

Очень сложно, но я уверен, что в Минске будет отличный чемпионат. Это хороший шанс для Беларуси показать себя, а нашим командам поучаствовать в мировом хоккейном празднике.

Болельщики из Риги – одни из самых активных.

Латвия – вторая после России страна, которая уже приобрела больше всего билетов на матчи чемпионата в Минске.

Особенностью мирового первенства 2014 года латвийские хоккеисты называют уже сам факт того, что чемпионат мира пройдет в Беларуси. После распада СССР это четвертое первенство на территории постсоветского пространства. Дважды турнир принимала Россия, а в 2006 году – Латвия. Именно тогда в Риге Беларусь добилась лучшего результата в чемпионате мира – шестое место.

По рейтингу Международной федерации по хоккею, у Латвии сейчас одиннадцатое место, а у Беларуси – четырнадцатое. Хотя сейчас игроки больше думают о предстоящем чемпионате и о том, как настроиться на успешную игру.