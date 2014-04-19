Минск принимает крупнейший в Европе детский хоккейный турнир: представлены делегации 10 действующих клубов КХЛ

Новости Беларуси. Внушительные делегации десятка детских дружин, каждая из которых представляет действующий клуб КХЛ, прибыла в белорусскую столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск принимает крупнейший в Европе детский хоккейный турнир. Он имеет беспрецедентный уровень организации. Матчи обслуживают профессиональные судьи КХЛ, игры проходят на ледовых аренах, сертифицированных для матчей профессиональных команд. Так, площадкой для его проведения в Беларуси станет «Чижовка-Арена», которая уже готова и для проведения чемпионата мира по хоккею.

Соревнования стартуют 20 апреля, а сегодня, 19 апреля, юных участников ждала экскурсия по Минску и посещение «Линии Сталина».

Евгений Андреев, главный тренер команды «СКА» («Санкт-Петербург):

Я играл на турнире 3 года назад в Горках. Очень хорошие ребята. Такие у вас все поднимаются и поднимаются выше и выше. Понравилась организация там, как сегодня и здесь. Все очень здорово.

Даниил Воробьев, хоккеист команды «Торпедо» (Нижний Новгород):

Минск очень хороший древний город. Очень интересный, познавательный. Узнали очень много об истории Великой Отечественной войны. В принципе, «Арена» тоже очень хорошая, все укомплектовано удобно.

Роман Ибрагимов, хоккеист команды «Торпедо» (Нижний Новгород):

Хороший хоккеист Салей был, напомню. Там много команд, школ хороших. «Юность» - мы с ними встречались. С «Динамо» мы ни разу не смогли. С некоторыми соперниками мы играли, с некоторыми нет. С теми, с которыми не играли, сразу понятно, что раз они приехали на этот турнир, значит сильно готовились.