Чемпионат мира по хоккею в цифрах: кто лучший снайпер сборной Беларуси, где чаще всего проводилось первенство и сколько весит шайба

Новости Беларуси. Программа «Неделя» продолжает свой обратный отсчет до чемпионата мира по хоккею. До главного спортивного события года осталось 18 дней. Корреспонденты СТВ рассказывают обо всех, маленьких и больших, деталях проведения мирового спортивного форума. Сегодня о том, зачем шайбу перед матчем кладут в холодильник и кто лучший хоккейный снайпер среди белорусских игроков? Почему Канада, несмотря на звание родоначальницы хоккея, проводила чемпионат всего однажды, а Швеция аж 11 раз? С какого года соревнования стали ежегодными и сколько шайб сделано для чемпионата в Минске.

Чемпионат мира по хоккею в Минске 78 по счету. Хотя история мирового первенства начинается еще с 1920 года. Изначально турнир проводился в рамках Олимпийских игр. И только с 1930 года соревнования стали ежегодными и самостоятельными. Не проводился чемпионат только во время Второй мировой войны.

Чемпионаты мира по хоккею проходили всего на двух континентах: в Евразии и Северной Америке. Чаще всего гостей и участников хоккейных баталий у себя принимала Швеция – 11 раз.

На втором месте Чехия – в ее организаторской копилке девятка, а «бронзу» в этом рейтинге разделили Швейцария и Финляндия. Эти страны проводили чемпионат по 8 раз.

А вот Канада, несмотря на то, что является родоначальницей хоккея и одной из самых сильных хоккейных держав, чемпионат мира проводила всего однажды. В 2008 году на домашнем первенстве канадцы проиграли сборной России со счетом 4:5 в овертайме.

И, кстати, стать чемпионами на своем поле за всю историю удавалось только четырем странам. Но будем наедятся, что этот факт из статистики никак не отразится на ходе игры нашей сборной.

Сейчас Беларусь занимает 14 место в мировом рейтинге. В сильнейшем дивизионе наша сборная 16 лет. Лучшее достижение команды – 6 место на чемпионате мира в Риге в 2006 году.

Кстати, рекордсмен по участию в чемпионатах в составе белорусской сборной – Алексей Калюжный. С соперниками он скрещивал клюшки на 12 турнирах.

Лучшими снайперами признаны заслуженные мастера спорта Олег Антоненко и Андрей Скабелко. В ворота противников они забросили по 25 шайб.

Дмитрий Кошевар, составитель энциклопедии «Мировой хоккей»:

Беларусь, когда только стала независимым государством, стала членом Международной федерации хоккея, не имела права еще выступать непосредственно в самих чемпионатах мира. Нам надо было пробиваться через сито отборочных, квалификационных турниров. Постепенно наша сборная шла, выигрывала эти турниры и в конце концов попалаи в 1998 году на Олимпиаду и в сильнейший дивизион чемпионата мира.

Всего за 20 лет, с ноября 1992 года, когда белорусская сборная стартовала в квалификационном турнире в группе «С», и по 2013 год включительно, наша команда забросила в ворота соперника 418 шайб.

Кстати, шайбы с чемпионатов мира по хоккею пользуются особой популярностью среди болельщиков и дороже остальных экспонатов ценятся коллекционерами.

Для проведения мирового первентсва в Минске заказно 3000 шайб.

Будут они чешского производства и, конечно же, соответствовать всем международным стандартам. А по ним вес шайбы должен быть от 154 до 168 г, толщина – чуть более 2,5 см, диаметр шайбы – 7 см 62 мм. Такая вот арифметика.

И еще немного интересного о шайбах. Я, вот, например, удивилась, когда узнала, что перед матчем и во время перерыва их кладут в холодильник. Зачем? Изготавливается шайба из вулканизированной резины. При низких температурах материал этот становится более твердым, трение о лед уменьшается и от этого скользит шайба по катку не хуже, чем кусочек льда.

Чтобы от скорости полета шайбы не отставали и хоккеисты, ледовое покрытие должно держать определенный градус. Каждый вид спорта (будь то хоккей, шорт-трек или фигурное катание) требует эксклюзивный лед с заданной температурой, структурой и прочностью. А для хоккея оптимальным считается градус от минус 4,5 до минус 5,5 по Цельсию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Михаил Авдеенко, заместитель главного инженера по эксплуатации холодильного оборудования спорткомплекса «Чижовка-Арена»:

Для формирования льда используется специально подготовленная вода, которая очищается при помощи установки обратного осмоса. То есть очистка производится на молекулярном уровне, что позволяет достичь очень хорошего эффекта прозрачности и в то же самое время качественного покрытия льда. То есть он однородный за счет однородности воды.

Чем выше температура льда (а границы перехода – это где-то минус пять градусов при обычных условиях и обычном давлении), поэтому для хоккеистов делается более жесткий лед, а для фигуристов – более мягкий лед.

Все команды, конечно же, выйдут на лед в форме и в прямом, и в переносном смысле этого слова. В чем будут играть наши хоккеисты на чемпионате мира, журналистам покажут уже на следующей неделе.

Кстати, форма за всю историю суверенной Беларуси видоизменялась 7 раз. Это образец 2002-2003 годов. А вот в таких тренировочных свитерах спортсмены отрабатывают свои профессиональные шайбы до сих пор.

Владимир Тумор, коллекционер хоккейной атрибутики:

Хоккейный свитер национальных сборных делается трех видов. Это домашняя форма (как правило это темного цвета), гостевая форма (это как правило светлого цвета) и третий вид – это тренировочные свитера, которые делаются разного цвета, по пятеркам, чтобы, когда тренер ставит какие-то задачи, на льду легче было распознавать друг друга в тренировочном процессе.

В 1997 году сборная Беларуси вышла в группу «А» уже и в 1998-1999 годах выступала в свитерах такого образца. И на чемпионатах мира, и на Олимпиаде 1998 года в Нагано.

С 2008 года нет уже серебристой окантовочки. То есть воротник бело-зеленый на красной майке, красно зеленые – не белой майке.

Состав белорусской сборной пока не объявлен, а вот состав национальной волонтерской команды уже известен. В нее вошли 1050 человек.

Волонтеры помогут туристам вызвать такси, покажут дорогу к магазину, будут сопровождать делегации и работать в информационных центрах, где быстро и четко дадут любую справку. А генеральную репетицию ребята проводят уже 20 апреля на «Чижовка-Арене».

Километры пленки. Гигабайты памяти. Говорить и показывать с чемпионата мира по хоккею будут 400 СМИ. Новости с арен разлетятся во все концы света. А на трансляции матчей задействуют 40 камер.