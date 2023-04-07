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Республиканский легкоатлетический турнир «Мемориал Виктора Шаюнова» собрал более 300 участников

07 апреля 2023 19:36
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Новости Беларуси. В Минске стартовал Республиканский турнир по легкоатлетическим метаниям «Мемориал Виктора Шаюнова», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Республиканский легкоатлетический турнир «Мемориал Виктора Шаюнова» собрал более 300 участников-1

В заявочных протоколах значатся как взрослые, так и молодежь со всех регионов Беларуси. А это около 300 метателей. Попробовать себя приехали и юниоры. Самому молодому участнику 10 лет. В первый соревновательный день представители метания молота, копья и диска, а также толкатели ядра, боролись за 18 финалов. Отметим, данный старт является этапом подготовки ребят 2009-2010-х годов рождения ко II Играм стран СНГ, которые пройдут в Беларуси в августе. Для всех остальных этот старт – переходный из закрытых помещений на открытые стадионы.

Республиканский легкоатлетический турнир «Мемориал Виктора Шаюнова» собрал более 300 участников-4

Андрей Чучвал, старший тренер сборной Беларуси по легкой атлетике (по резерву):
Этот турнир начал свою историю с Молодечно, потому что Виктор Михайлович Шаюнов начал свою трудовую деятельность в Молодечно. Я даже помню, как наши еще тогда юные метали как Иван Тихон, Юрий Шаюнов, Наталья Шаюнова ставили свои первые результаты. И для меня лично как для ученика это огромная честь, потому что с каждым прожитым годом я все больше и больше ценю его именно педагогический вклад в мою жизнь. Этот турнир имеет большое значение в плане пропаганды тренерской деятельности. Этот турнир – начало летнего сезона. Это такая промежуточная проверка сил.

Республиканский легкоатлетический турнир «Мемориал Виктора Шаюнова» собрал более 300 участников-7

Соревнования проходят по пяти возрастам, 8 апреля участники оспорят 16 комплектов наград.

# Метание # Фотофакт

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