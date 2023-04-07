Республиканский легкоатлетический турнир «Мемориал Виктора Шаюнова» собрал более 300 участников

В заявочных протоколах значатся как взрослые, так и молодежь со всех регионов Беларуси. А это около 300 метателей. Попробовать себя приехали и юниоры. Самому молодому участнику 10 лет. В первый соревновательный день представители метания молота, копья и диска, а также толкатели ядра, боролись за 18 финалов. Отметим, данный старт является этапом подготовки ребят 2009-2010-х годов рождения ко II Играм стран СНГ, которые пройдут в Беларуси в августе. Для всех остальных этот старт – переходный из закрытых помещений на открытые стадионы.

Андрей Чучвал, старший тренер сборной Беларуси по легкой атлетике (по резерву):

Этот турнир начал свою историю с Молодечно, потому что Виктор Михайлович Шаюнов начал свою трудовую деятельность в Молодечно. Я даже помню, как наши еще тогда юные метали как Иван Тихон, Юрий Шаюнов, Наталья Шаюнова ставили свои первые результаты. И для меня лично как для ученика это огромная честь, потому что с каждым прожитым годом я все больше и больше ценю его именно педагогический вклад в мою жизнь. Этот турнир имеет большое значение в плане пропаганды тренерской деятельности. Этот турнир – начало летнего сезона. Это такая промежуточная проверка сил.