Старший тренер сборной Беларуси по синхронному плаванию: Наконец сформировались две полноценные команды – юниорская и взрослая

Новости Беларуси. Белорусской школе синхронного плавания похвастать особо нечем. Однако национальная команда не складывает рук – она не собирается покорно идти на дно. К примеру, белоруски завоевали право выступить во всех видах программы на первых Европейских играх в Баку. Теперь старшему тренеру Наталье Сахарук необходимо определиться с выездным составом, сообщили в программе СТВ-Спорт.

Самой сложной программой в синхронном плавании является техническая, для юниорок – обязательная программа, основа всего вида спорта. Девушки выполняют в строгой последовательности пять элементов, младшие – четыре и без музыки. Набранные баллы суммируются с результатами остальных выступлений. На Олимпийских играх это дуэт и групповые упражнения.

В новом столичном бассейне БГУФК за медали первенства борются 100 девушек.

Анна Шульгина, член национальной команды Беларуси по синхронному плаванию:

Эта программа самая тяжелая из всех в исполнении. Потому что здесь нужно быть максимально сосредоточенным, считать гребки, думать о каждом своем движении, ориентироваться – вот у нас красные тряпки стоят, чтобы мы смотрели, стояли на месте.

Попробовать свои силы в Минск прибыли и гости из Словакии. Белоруски – преимущественно минчанки и брестчанки. Остальные регионы республики синхронное плавание не развивают. Тем не менее в конкуренции недостатка нет.

Доминика Цыплакова, член национальной команды Беларуси по синхронному плаванию:

На этом старте чувствуется конкуренция, чувствуется, что молодые уже немножко подпирают нас. Я считаю, что это здорово, что есть куда расти, есть куда тянуться младшим – наверх. Моя цель в этом году – Европейские игры в Баку. Нужно показать хороший результат, лучший результат.

Всего 10 спортсменок отправятся на первые Европейские игры. Задача перед девушками – занять места не ниже 8-го.

На прошлогоднем континентальном форуме в Берлине белоруски смогли удивить всех и показали лучший свой результат в истории отечественного плавания – 5-е место в групповых упражнениях.

Наталья Сахарук, старший тренер сборной Беларуси по синхронному плаванию:

Синхронное плавание – женский вид спорта. Девочки начинают раскрываться только после 20-23 лет. Поэтому я весьма счастлива, что у нас уже не вся команда молодежная, юниорская, а только лишь 50%. Я думаю, что дальше будет больше. То есть юниорская команда будет юниорской командой, взрослая команда будет взрослой командой. Это будут отдельные две команды, которые будут решать поставленные задачи.

Лицензии у нас на одном единственном квалификационном турнире, который пройдет в апреле в Рио-де-Жанейро на предолимпийской неделе в 2016 году.

До Олимпийских игр ещё есть время. И оно работает на патриотов белорусского синхронного плавания.