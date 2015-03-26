Евгений Лебедев, хоккейный эксперт – о серии матчей «Шахтер» – «Юность»

Это «Горячий лед» на СТВ. У нас в студии Евгений Лебедев, хоккейный эксперт. С ним мы обсудим, как развивались события в первых трех матчах финальной серии между солигорским «Шахтером» и столичной «Юностью».

Прежде всего, на чьей стороне были ваши симпатии в дуэли Юности и Шахтера?

Евгений Лебедев, хоккейный эксперт:

Откровенно говоря, я болею за «Шахтер». Причина такова, что там еще играют игроки, которые работали еще со мной. И тренер Андрей Гусов начинал у меня, свои первые шаги делал как тренер. Поэтому моя симпатия на стороне «Шахтера.

«Шахтер» или «Юность»? Этим вопросом задавались на неделе любители хоккея. Уже первая встреча в Солигорске оправдала ожидания. Упорная борьба. Стычки. Семь заброшенных шайб. И напряжение до последних секунд. Эмоции захлестывали участников матча даже после финального свистка.

Ярослав Чуприс, нападающий ХК «Шахтер»:

Когда мы забили второй гол, мы, я не знаю, это какой-то бич у нас – мы остановились и дали сопернику шанс на игру. Это нельзя ни в коем случае было делать. Надо было продолжать дальше.

Зрелищный и захватывающий поединок завершился победой солигорского клуба – 4:3.

Михаил Захаров, тренер ХК «Юность»:

Я хочу коллеге сейчас сразу ответить на то, что он без легионеров играет, а у нас как бы три легионера. У вас Андрющенко легионер, Малютин легионер, россияне те же самые. У вас четыре легионера, если вы считать не умеете, на всякий случай.

А по игре… много удалялись, поэтому и проиграли.

А вот второй матч прошел совсем по другому сценарию. Финальная сирена зафиксировала на табло цифры 4:1 в пользу горняков. Судя по счету, уверенная победа, но досталась она хозяевам даже сложнее, чем первая.

Константин Дурнов, защитник ХК «Шахтер»:

Вышла игра даже, наверное, потяжелее, чем вчера, несмотря на счет. Но рады победе, конечно, довольны. Важно было выиграть дома. Мы этого хотели, мы шли к этому.

Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер»:

Соперник очень мощно начал. Для нас это было откровением, скажу так. Хорошо, что сумели переломить ход игры. Где-то к середине второго периода только немножко очухались, начали играть в тот хоккей, который можем, которого ждем от подопечных.

Одним из лучших в этих поединках стал вернувшийся после двухгодичной дисквалификации Андрей Михалев, забросивший в каждом из солигорских матчей.

Евгений Иванович, вы работали с Андреем в «Керамине». Ожидали, что игрок после двухгодичной дисквалификации вернется таким образом?

Евгений Лебедев, хоккейный эксперт:

Я думаю, что у Андрея такие планы были. Потому что, как отмечалось где-то в прессе, он играет среди любителей, поддерживает форму. А с точки зрения функциональной подготовки и морального состояния – Андрей крепкий парень, я думаю, что здоровья ему хватит еще не только этот финал сыграть, а еще поиграет.

Здоровье-то понятно, но как тренер делали бы ставку на игрока, который два года в таких матчах не играл, на высоком уровне?

Евгений Лебедев, хоккейный эксперт:

Я думаю, что да. Причина моего «да» заключается в том, что это тот игрок, который может именно в ключевых моментах проявиться. Может быть, в регулярном чемпионате ему было бы сложновато. Нагрузка бы наслоилась, где-то были бы перепады. Но вот именно решить судьбу одного-двух матчей он может, ему на это хватит и эмоций, и физических кондиций. В принципе, что и произошло. Он, по-моему, пару голов забил решающих в первых играх.

То есть удачно так сложилось, что дисквалификация закончилась именно во время плей-офф, а не регулярного чемпионата?

Евгений Лебедев, хоккейный эксперт:

В принципе, наверное, да.

Это поможет ему войти, а там уже начнется тренировочный цикл новый.

Евгений Лебедев, хоккейный эксперт:

Может быть будут и перепады.

Во вторник серия переехала в Минск, где команды провели третий матч. Он получился, пожалуй, самым скандальным в финале. Хоккеисты «Юности», как показалось, банально перегорели. Выйдя на площадку, чтобы сокрушить соперника, они перешли в итоге к откровенной грубости. Горняки прощать не стали, а с убийственным хладнокровием взялись за реализацию большинства. В итоге победа «Шахтера» – 5:1, а «Юность» потеряла к тому же до конца серии своего тренера Михаила Захарова.

Антон Дубинин, нападающий ХК «Шахтер»:

Это финал, эмоции захлестывают сейчас. Сейчас восстановимся, завтра надо еще выигрывать – серия еще продолжается.

Михаил Захаров, тренер ХК «Юность»:

Надо кубок отдать сегодня, да и все. Завтра не выходить. Что тут устраивать. Просто людей просили по-человечески месяц назад: не ставьте судей белорусских, поставьте других судей и будет все нормально. Что «Шахтер» сильнее сегодня, без вопросов. Сильнее, без вопросов. Но зачем эту клоунаду устраивать, не понимаю, честно говоря. Кому это надо…

За оскорбительные жесты по отношению к судьям третьего матча главный тренер «Юности» Михаила Захаров был дисквалифицирован федерацией хоккея на пять матчей. Как считаете, справедливо, что дисквалифицировали?

Евгений Лебедев, хоккейный эксперт:

Если федерация решила, то, наверное, справедливо. Знаете, здесь с точки определенной этики нет смысла обсуждать эту тему. Михаил Михайлович взрослый человек. Если он какие-то поступки делает, он сам понимает. Есть судейский комитет. Они приняли такое решение. Они, в принципе, для того и созданы, чтобы в таких моментах принимать совершенно справедливые решения.

В среду были названы хоккеисты, которые прибудут на сбор национальной команды. В списке игроки минского «Динамо», клубов КХЛ, завершивших выступление в плей-офф кубка Гагарина, а также представители белорусских команд, за исключением «Юности» и «Шахтера». Список будет пополняться по мере освобождения хоккеистов от выступления в клубных соревнованиях. Пока Дэйв Льюис рассчитывает на 27 человек, в том числе 15 из минского «Динамо». Пятью хоккеистами представлен Гомель.

Евгений Иванович, прокомментируете состав. Появление каких-то игроков в этом списке вас удивило?

Евгений Лебедев, хоккейный эксперт:

Я читал состав этой команды. Я думаю, это предварительный состав. Просматривают хоккеистов белорусских клубов. Все-таки мне кажется, что, наверное, на чемпионат мира поедут уже те хоккеисты, которые проверены в этих баталиях. Может быть, один-два игрока как-то смогут заскочить в уходящий поезд, но на сегодняшний момент у нас нет такого подбора игроков, которые могли бы плотно надавить национальную сборную и составлять конкуренцию. Потому что, на мой взгляд, сравнивать уровень КХЛ и белорусского чемпионата даже маленько некорректно на данный момент. А в высшей лиге российской или за океаном те хоккеисты, которые играют, они все время попадали в основной состав национальной сборной.

«Локомотив», за который выступает Джефф Платт – он же тоже белорус, завершил выступление в плей-офф. Меж тем белорусского канадца в списке Льюиса нет. Как думаете, почему?

Евгений Лебедев, хоккейный эксперт:

Я не знаю, с чем это связано. Дело в том, может быть, надо тренерскому штабу задать этот вопрос. Там может быть травма, может быть отказ какой-то. То есть, почему его не пригласили, потому что не видят в нем перспективы на чемпионате мира? Он на чемпионате мира в Минске показал игру. Во всяком случае, он 100% заслуживает третьей, четвертой пятерки в нашей сборной.

Более половины списка составляют игроки «Динамо». Можете отметить чей-то прогресс по итогам этого сезона?

Евгений Лебедев, хоккейный эксперт:

Я могу отметить их прогресс в том, что они хорошо выполняли свои функции. При такой тактике, какая была у «Динамо», то есть две пятерки определяли игру «Динамо» весь чемпионат, а третья, четвертая пятерка не пропускала – вот здесь прогресс есть (не пропускала, а иногда и помогала). Если говорить о том, что «Динамо» подготовило неплохих два состава – четвертый и третий, которые играют только на разрушение и иногда где-то забивают, – то прогресс есть. С точки зрения, есть ли у нас два ударных первых звена, которые были в «Динамо», никакого прогресса нет – это 100%.

Вы как опытный тренер, как считаете, может кто-то из нашей молодежи в ближайший сезон, в следующий стать лидером минского «Динамо»?

Евгений Лебедев, хоккейный эксперт:

Давайте на примере Стася посмотрим. Ведь он начинал в четвертом, третьем звене. Потом моментами, когда были травмы какие-то у кого-то, он начал выходить в первых двух звеньях. Сколько было у него ошибок определённых? Но было желание, старание и так далее. Его заметили и он как-то двинулся. Если мы искусственно не будем давать нашим молодым хоккеистам, у которых есть хоть какой-то определенный талант, есть за что-то зацепиться, то они не вырастут. Конкретно звезд, начиная с молодежного хоккея, юношеского у нас практически нет. Мы даже играем в молодежном хоккее не в группе А, а в группе Б. Надеяться на то, что появятся такие хоккеисты, на мой взгляд, утопия. Вот вернитесь к биатлону. В биатлоне – да. Потому что молодежном чемпионате у нас есть люди, которые выиграли молодежный чемпионат. Здесь связано. А как нам можно надеяться, если в молодежном чемпионате наша сборная играла в группе Б, хотя сейчас вышла чуть повыше. Откуда может появиться такая звезда, которая займет первое-второе место? Нужно искусственно пытаться раскрутить. Это мое мнение.