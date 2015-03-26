Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер» – нового чемпиона Беларуси: Были гонения и взлеты, но сегодня мы счастливы, все позади

Шахтер – обладатель Кубка Президента. 25 марта в чемпионате Беларуси по хоккею была поставлена точка. Обладателем заветного трофея стала солигорская дружина. Это «Горячий лед» с горячими новостями из ледовой игры №1.

Итак, солигорский «Шахтер» – впервые в истории чемпион Беларуси по хоккею. Подопечным Андрея Гусова для победы над столичной «Юностью» в финальной серии хватило минимально-возможных четырех матчей. По истечении последнего из которых, на льду и на трибунах воцарилось бело-оранжевое безумие.

Этого приятного момента солигорская дружина ждала 6 лет. В активе «Шахтера» уже были серебро и бронза чемпионата Беларуси. Сегодня появился самый ценный и долгожданный трофей — Кубок Президента. Его вручил председатель федерации хоккея Игорь Рачковский.

Естественно, всех без исключения игроков Шахтера эмоции просто переполняли. Они обыграли самый титулованный клуб экстралиги — столичную «Юность». Причем, что называется, в одни ворота — 4:0.

Александр Усенко, нападающих ХК «Шахтер»:

Эмоции переполняют, не знаю даже, что сказать. Очень рады победе. Целый сезон к этому шли. Наконец-то все это закончилось. Мы наконец-то победили. Сейчас поднимем кубок. Очень все рады! Болельщики счастливы! Отличный день сегодня для нас, очень удачный получился. Спасибо огромное всем!

Андрей Михалев, нападающий ХК «Шахтер»:

Прекрасные эмоции. Я в шоке, если честно. Спасибо ребятам, что вернули меня в хоккей. Ребята мне больше помогли. Дружная команда. Я эту победу буду помнить всю свою жизнь.

Ярослав Чуприс, нападающий ХК «Шахтер»:

Мечта сбылась, как видите. Эмоции просто незабываемые. У меня это, конечно, не первый кубок, но он, наверное, один из самых долгожданных и значимых в моей жизни. Очень приятно, что не дали выиграть ни одного матча. И вообще все очень приятно, все очень замечательно: команда супер, все супер! Это просто незабываемо.

Давайте вспомним, как складывался последний матч сезона в экстралиге. Дебют остался за хоккеистами «Юности», которые открыли счет уже на пятой минуте. Шайба на счету Парфеевца. Однако уже во второй двадцатиминутке все фатальным для них образом поменялось. Вначале Александр Усенко, а затем и Карабанов вывели свою дружину вперед. Сперва гости реализовали буллит, заработанный в меньшинстве, а затем реализовали большинство. Попытки «Юности» спастись ничего путного не принесли. Более того, под самый занавес встречи хозяева сняли голкипера и получили гол в пустые ворота. Шахтер победил 3:1. И впервые в истории выиграл золото чемпионата Беларуси!

На послематчевой пресс-конференции Андрей Гусов эмоций не скрывал. Хотя и было видно — наставник устал. Все-таки финал, да и весь плей-офф забрал немало нервных клеток. Давайте послушаем, как коуч Шахтера прокомментировал итог последней игры и всей серии в целом.

Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер»:

Мы счастливы. Мы шли к этому в течение всего сезона. Мы нацеливались на это с самого начала. Повторюсь еще раз, что мы очень счастливы обыграть «Юность» 4:0 – дорого стоит. Я благодарен ребятам за работу, благодарен за терпение. Очень много пришлось пережить негативных моментов в Солигорске за этот шестилетний путь. Были сложные моменты. Были и гонения, были и взлеты. Сегодня мы счастливы, все позади, за плечами.

По игре. Бывает такое, что два гола забиваешь в меньшинстве. Когда нет возможности забить в большинстве, забиваешь в меньшинстве. Третий гол пустые ворота. Соперника полетел отыгрываться, забивать гол, но Витя Андрущенко холоднокровен.

Я хочу поблагодарить коллегу за хорошую серию. Серия действительно была очень хорошей.

Прежде всего, для Солигорска это значимое событие – победа. Команде 6 лет. Она уже имеет в своем активе бронзу, серебро и золото. Я считаю, неплохое начало.

Потом соберемся, я думаю, после Пасхи, отдохнем, восстановимся. Рубаху в конце-концов белую постираю, а то месяц уже хожу! (смеется) Чтобы фарт не убежал, месяц не стирал рубаху, поэтому надо простирнуть. Отдохнем, а там уже будем расставлять акценты.

Еще раз поздравляем «Шахтер» с победой. Напомним, 25 марта солигорский клуб стал чемпионом Беларуси по хоккею.