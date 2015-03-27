26 марта определились чемпионы Беларуси по шахматам в возрастных категориях от 8 до 18 лет

Новости Беларуси. 26 марта состоялся последний тур в чемпионате страны по самому сосредоточенному и интеллектуальному виду спорта. Первенство Беларуси по шахматам подарило возможность ребятам от 8 до 18 лет завоевать путевки на чемпионаты Европы и мира, сообщили в программе СТВ-Спорт.

С 10 утра юные шахматисты выясняли между собой отношения на финальном этапе. Эти ребята – не злостные прогульщики. Они боролись за право стать гордостью страны на мировой арене. А школьные знания обязательно наверстаются.

Арсений Котов, чемпион Беларуси по шахматам:

Я дома много подготавливаюсь, чтобы, уезжая на соревнования, в школе не отставать.

Станислав Цыганчук, тренер по шахматам:

Мой ученик Слава Зарубицкий в школу очень редко ходит, но он учиться хорошо. В той же математике. Потому что легко это наверстывает. Шахматисты хорошо догоняют, потому что у них хорошо развиты логика и мышление. Они легко наверстывают – я и по своим ученикам знаю, и по себе.

На протяжении 8 дней одни из самых образованных в стране учеников мерялись эрудицией и получили свои награды. Соперники были достойны друг друга, и победили поистине сильнейшие.

Максим Иванник, чемпион Беларуси по шахматам:

Я занял первое место. Турнир выдался тяжелым. Я начал очень неудачно. В первом туре было поражение явно слабейшему сопернику, по сравнению с моим классом. Но я собрался и выиграл все остальные партии до последней. Когда у меня был отрыв в полочка, я сделал ничью, чтобы зафиксировать свою победу и не рисковать.

Обладатели первых мест – уже опытные шахматисты. Михаил Никитенко, Ольга Боделько, Анна Сташис уже неоднократно выезжали на большие турниры. И федерация уверена – они не подведут.

Александр Савченко, главный судья соревнований:

Конечно, это достойные ребята, которые уже неоднократно выступали на «мире», «Европе» , достойно защитят честь нашей республики.