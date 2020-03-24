Олимпиаду в Токио всё-таки перенесли. Когда пройдут Игры?

Новости мира. На фоне пандемии коронавируса Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио перенесены на год, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Соответствующее решение принято после телефонного разговора премьер-министра Японии с главой Международного олимпийского комитета. Ранее с призывом перенести соревнования на более поздний срок выступил ряд стран, некоторые из них и вовсе отказались от участия в Играх. Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы