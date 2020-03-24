Прямой эфир

Олимпиаду в Токио всё-таки перенесли. Когда пройдут Игры?

24 марта 2020 13:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. На фоне пандемии коронавируса Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио перенесены на год, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.    

Олимпиаду в Токио всё-таки перенесли. Когда пройдут Игры?-1

Соответствующее решение принято после телефонного разговора премьер-министра Японии с главой Международного олимпийского комитета. Ранее с призывом перенести соревнования на более поздний срок выступил ряд стран, некоторые из них и вовсе отказались от участия в Играх.   

Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы

Олимпиаду в Токио всё-таки перенесли. Когда пройдут Игры?-4

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа. Теперь же, как ожидается, Игры состоятся не позднее лета 2021 года.   

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Решение о переносе Олимпиады-2020 будет принято в апреле
23 марта 2020 19:08

Решение о переносе Олимпиады-2020 будет принято в апреле

Михаил Захаров: готовимся к олимпийской квалификации, потому что всё-таки это большое время без игровой практики
23 марта 2020 18:01

Михаил Захаров: готовимся к олимпийской квалификации, потому что всё-таки это большое время без игровой практики

Степан Фальковский: другие команды, может быть, не тренируются – мы будем готовы больше
23 марта 2020 17:57

Степан Фальковский: другие команды, может быть, не тренируются – мы будем готовы больше