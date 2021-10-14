Станислав Саликов о последнем поражении «Минчанки»: пытались вернуться к игре, но соперник нам не дал этого сделать

Подопечные Станислава Саликова довольно неплохо смотрелись на площадке, предугадывали ход оппоненток, но вынуждены были признать превосходство гостей. Счет по сетам – 19:25, 22:25, 22:25. «Олимпиакос» выглядел как дома, так и на выезде убедительно – греческий клуб заслуженно победил. А вот многие игроки «Минчанки» травмированы, и для столичного клуба это уже четвертое поражение подряд.

Станислав Саликов, главный тренер ВК «Минчанка»:

Результат выставляет оценку. В Греции мы сыграли лучше. Мы там были близки к победе. Нам немножко не хватило. После выступления в Туле мы как-то слишком слабо сыграли последние две партии, и это отразилось на нашей игре сегодня. Мы пытались вернуться к своей игре, однако соперник нам не дал этого сделать.

Сейчас «Минчанка» переключается на российскую Суперлигу, где сыграет 17 октября против «Спарты».