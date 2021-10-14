КХЛ. Минское «Динамо» проиграло «Спартаку» в домашнем матче

Новости Беларуси. Во втором домашнем поединке Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» скрестило клюшки с московским «Спартаком». Хозяева делали ставку на рекорд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Зубры» в этом противостоянии – фавориты: третья позиция в Западной конференции и 1 балл до первого места. А вот москвичи имеют лишь седьмую позицию в промежуточном табеле о рангах. Тем не менее гостям не помешало стартовать в быстром темпе. И на 11-й минуте «Спартак» смог распечатать ворота «Динамо», шайбу забил Александр Хохлачев.