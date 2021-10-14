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КХЛ. Минское «Динамо» проиграло «Спартаку» в домашнем матче

14 октября 2021 21:47
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Новости Беларуси. Во втором домашнем поединке Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» скрестило клюшки с московским «Спартаком». Хозяева делали ставку на рекорд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Зубры» в этом противостоянии – фавориты: третья позиция в Западной конференции и 1 балл до первого места. А вот москвичи имеют лишь седьмую позицию в промежуточном табеле о рангах. Тем не менее гостям не помешало стартовать в быстром темпе. И на 11-й минуте «Спартак» смог распечатать ворота «Динамо», шайбу забил Александр Хохлачев.

КХЛ. Минское «Динамо» проиграло «Спартаку» в домашнем матче-1

На первый перерыв команды уходили со счетом 0:1 в пользу московской дружины. Собственно, такой же счет остался и после второй 20-минутки. Активность менялись, опасные моменты возникали то у одной рамки, то у другой. За 50 секунд до завершения игры гости проявили агрессию и тем самым были наказаны. Точный бросок Павла Варфоломеева сравнял счет, и победитель определился только в овертайме. Увы, «зубры»проиграли.

# Хоккей Беларуси # Александр Хохлачев # Павел Варфоломеев # Фотофакт

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