Олег Васильев о международном турнире по фигурному катанию Ice Star: «Кто-то уже успел установить свои личные рекорды»
Новости Беларуси. На льду столичной «Чижовка-Арены» стартовал 10-й юбилейный международный турнир по фигурному катанию Ice Star, в котором принимают участие Россия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Казахстан, Украина и Эстония. И это еще не весь список тех, кто хотел приехать в Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Многие, увы, не смогли поучаствовать в борьбе за награды из-за коронавируса.
Зато свое мастерство демонстрировали почти все фигуристы нашей страны, в их числе и обладатели олимпийских лицензий Константин Милюков и Виктория Сафонова. Белорусы заявлены во всех четырех видах.
14 октября участники представили на суд жюри короткие программы в одиночном и парном разрядах, хозяева льда претендуют на пьедестал. Отметим, что на фоне всех остальных участников выступления белорусов были яркими, даже захватывало дух, что и отразилось на итоговых результатах дня.
Виктория Сафонова, обладательница олимпийской лицензии:
Могу оценить, что получилось все неплохо. Одно вращение немного недодержано. Участвую второй раз за Беларусь. Хочу пожелать соперницам, чтобы они достойно выступили и показали все, на что они способны.
Олег Васильев, главный тренер национальной команды Беларуси по фигурному катанию:
Я сегодня видел достаточно много и могу сказать, что приехали спортсмены из России – сильные спортсмены, из Украины, Азербайджана, Казахстана – катались практически все хорошо. Кто-то уже успел установить свои личные рекорды на этом турнире. Поэтому я думаю, что для многих он будет запоминающимся и счастливым.
Соревнования завершатся 17 октября. В этот день станут известны победители в танцах на льду.