Олег Васильев о международном турнире по фигурному катанию Ice Star: «Кто-то уже успел установить свои личные рекорды»

Новости Беларуси. На льду столичной «Чижовка-Арены» стартовал 10-й юбилейный международный турнир по фигурному катанию Ice Star, в котором принимают участие Россия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Казахстан, Украина и Эстония. И это еще не весь список тех, кто хотел приехать в Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Многие, увы, не смогли поучаствовать в борьбе за награды из-за коронавируса.

Зато свое мастерство демонстрировали почти все фигуристы нашей страны, в их числе и обладатели олимпийских лицензий Константин Милюков и Виктория Сафонова. Белорусы заявлены во всех четырех видах.

14 октября участники представили на суд жюри короткие программы в одиночном и парном разрядах, хозяева льда претендуют на пьедестал. Отметим, что на фоне всех остальных участников выступления белорусов были яркими, даже захватывало дух, что и отразилось на итоговых результатах дня.