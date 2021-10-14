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Баскетболистки «Горизонта» проиграли турчанкам из «Мерсина»

14 октября 2021 21:38
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Новости Беларуси. В нынешнем сезоне баскетбольный клуб Минской области женский «Горизонт» попробует свои силы на групповой стадии Еврокубка ФИБА, в пульке С конференции 1. В четверг, 14 октября, белоруски стартовали матчем против турецкого «Мерсина», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболистки «Горизонта» проиграли турчанкам из «Мерсина»-1

Поединок прошел в Молодечно. Подопечные Натальи Трофимовой сначала растерялись и дали возможность гостям диктовать свои правила. Мячи сыпались в белорусскую корзину, а очки – в турецкую статистику. В четвертой четверти разрыв составил более 20 очков, и лишь за 5 минут до завершения игры наши девушки активизировались, но, конечно, им не хватило времени, чтобы догнать турецких соперниц.

Итоговый счет – 55:78 в пользу «Мерсина». В квартете с белорусками значатся еще две польские команды. Следующий матч состоится 21 октября в Гожув-Велькопольски.

# Баскетбол # Наталья Трофимова # Фотофакт

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