«Стало намного проще работать»: футбольным клубам из Польши покажут спортобъекты безвизовой зоны

Футбольным клубам из Польши покажут спортивные объекты безвизовой зоны Новости Беларуси. Более 150 юных футболистов из Польши и Литвы побывали в марте на соревнованиях в Бресте. При этом им не понадобились разрешительные документы на въезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символично, что международный турнир, который объединил мальчиков и девочек от 8 до 16 лет, так и называется – «Футбол без виз». Спортивные клубы наших западных соседей проявляют все больший интерес к возможностям безвизовой зоны. Что не удивительно, ведь формальных преград стало меньше, а совместных матчей и турниров – на порядок больше.

Василий Щегрикович, директор Брестского областного центра олимпийского резерва по футболу:

Всем странам, которые входят в Евросоюз, стало намного проще приезжать к нам на соревнования, на сборы. Если привести пример: раньше общались и с Тересполем, но в последнее время им было проще поехать в Португалию, чем переехать Буг. Так что с вводом положения «без виз» очень возросло наше общение футбольное, стало намного проще работать с нашими зарубежными коллегами.