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«Стало намного проще работать»: футбольным клубам из Польши покажут спортобъекты безвизовой зоны

03 апреля 2019 06:53
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Футбольным клубам из Польши покажут спортивные объекты безвизовой зоны

Новости Беларуси. Более 150 юных футболистов из Польши и Литвы побывали в марте на соревнованиях в Бресте. При этом им не понадобились разрешительные документы на въезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Стало намного проще работать»: футбольным клубам из Польши покажут спортобъекты безвизовой зоны-1

Символично, что международный турнир, который объединил мальчиков и девочек от 8 до 16 лет, так и называется – «Футбол без виз». Спортивные клубы наших западных соседей проявляют все больший интерес к возможностям безвизовой зоны. Что не удивительно, ведь формальных преград стало меньше, а совместных матчей и турниров – на порядок больше.

«Стало намного проще работать»: футбольным клубам из Польши покажут спортобъекты безвизовой зоны-4

Василий Щегрикович, директор Брестского областного центра олимпийского резерва по футболу: 
Всем странам, которые входят в Евросоюз, стало намного проще приезжать к нам на соревнования, на сборы. Если привести пример: раньше общались и с Тересполем, но в последнее время им было проще поехать в Португалию, чем переехать Буг. Так что с вводом положения «без виз» очень возросло наше общение футбольное, стало намного проще работать с нашими зарубежными коллегами.

«Стало намного проще работать»: футбольным клубам из Польши покажут спортобъекты безвизовой зоны-7

Спортивная база Бреста позволяет проводить международные соревнования на высоком уровне. В подтверждение этого тезиса для тренеров футбольных клубов из Варшавы, Гданьска, Люблина и других городов Польши будет организован двухдневный тур. Гости познакомятся с возможностями основных спортивных объектов и гостиниц региона.

# Футбол Беларуси # Василий Щегрикович # Фотофакт

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