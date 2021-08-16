Стало известно, где пройдут первые старты Кубка мира по биатлону

Обнародован календарь мирового биатлона, сообщили программе «СТВ-Спорт». Международная федерация определилась с главными стартами года.
Обнародован календарь мирового биатлона, сообщили программе «СТВ-Спорт». Международная федерация определилась с главными стартами года.
Новый сезон откроется в конце ноября. Первый, впрочем, как и второй этап Кубка мира, примет шведский Эстерсунд. Завершится розыгрыш почетного трофея в Норвегии в середине марта.
Между седьмым и восьмым этапами пройдут Олимпийские игры. Всего запланировано 10 стартов, и это без учета чемпионата мира.