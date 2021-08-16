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Стало известно, где пройдут первые старты Кубка мира по биатлону

16 августа 2021 18:43
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Обнародован календарь мирового биатлона, сообщили программе «СТВ-Спорт». Международная федерация определилась с главными стартами года.

Стало известно, где пройдут первые старты Кубка мира по биатлону-1

Новый сезон откроется в конце ноября. Первый, впрочем, как и второй этап Кубка мира, примет шведский Эстерсунд. Завершится розыгрыш почетного трофея в Норвегии в середине марта.

Стало известно, где пройдут первые старты Кубка мира по биатлону-4

Между седьмым и восьмым этапами пройдут Олимпийские игры. Всего запланировано 10 стартов, и это без учета чемпионата мира.

# Биатлон # Фотофакт

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