Баскетбол. Тренер Ростислав Вергун продлил контракт с клубом «Цмоки»

Новости Беларуси. Ростислав Вергун продолжит тренировать мужской баскетбольный клуб «Цмоки». Руководство команды и специалист договорились о продолжении сотрудничества, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Детали нового контракта не разглашаются. Однако руководители дружины ждут от наставника новых свершений как на республиканской, так и на международной аренах.

Вергун возглавил «Цмоки» в январе 2019 года и дважды приводил «драконов» к победе в чемпионате страны. В этом соревновательном году клуб также планирует выступать в российской Единой лиге ВТБ.