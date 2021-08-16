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Баскетбол. Тренер Ростислав Вергун продлил контракт с клубом «Цмоки»

16 августа 2021 18:19
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Новости Беларуси. Ростислав Вергун продолжит тренировать мужской баскетбольный клуб «Цмоки». Руководство команды и специалист договорились о продолжении сотрудничества, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбол. Тренер Ростислав Вергун продлил контракт с клубом «Цмоки»-1

Детали нового контракта не разглашаются. Однако руководители дружины ждут от наставника новых свершений как на республиканской, так и на международной аренах.

Вергун возглавил «Цмоки» в январе 2019 года и дважды приводил «драконов» к победе в чемпионате страны. В этом соревновательном году клуб также планирует выступать в российской Единой лиге ВТБ.

# Баскетбол # Ростислав Вергун # Фотофакт

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