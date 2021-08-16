Опубликован календарь чемпионата Беларуси по хоккею. Откроет турнир матч «Юности» и «Гомеля»

Новости Беларуси. Первый трофей нового сезона разыгран, готовится к старту второй. Федерация хоккея Беларуси опубликовала календарь нового чемпионата страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Многомесячный марафон откроется противостоянием прошлогодних финалистов – «Юности» и «Гомеля».

Дуэль под номером один пройдет на «Чижовка-Арене» 31 августа. Всего же на награды будут претендовать 12 дружин. К слову, на первый игровой день запланированы еще два матча.