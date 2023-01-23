Вне зоны плей-офф. Минское «Динамо» проиграло череповецкой «Северстали» в матче КХЛ

«Зубры» не смогли повторно обыграть главного конкурента череповецкую «Северсталь». До этого противостояния «зубры» были выше в таблице. Теперь же россияне обошли нас. В первом периоде забросил Меркли. А дальше забивали исключительно желто-черные. Причем на две шайбы у них ушло менее пяти минут. Теперь «Динамо» – 9-е на «Западе», однако шанс вернуться на проходное в нокаут-раунд место еще есть.

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