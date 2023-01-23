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Вне зоны плей-офф. Минское «Динамо» проиграло череповецкой «Северстали» в матче КХЛ

23 января 2023 14:07
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Вне зоны плей-офф. Таков главный итог выездного матча минского «Динамо» в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вне зоны плей-офф. Минское «Динамо» проиграло череповецкой «Северстали» в матче КХЛ-1

«Зубры» не смогли повторно обыграть главного конкурента череповецкую «Северсталь». До этого противостояния «зубры» были выше в таблице. Теперь же россияне обошли нас. В первом периоде забросил Меркли. А дальше забивали исключительно желто-черные. Причем на две шайбы у них ушло менее пяти минут. Теперь «Динамо» – 9-е на «Западе», однако шанс вернуться на проходное в нокаут-раунд место еще есть.

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# Хоккей # Ник Меркли # Фотофакт

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