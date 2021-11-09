Стали известны соперницы Соболенко на итоговом теннисном турнире WTA

Новости Беларуси. В Мексике состоялась жеребьевка итогового чемпионата WTA, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортсменок разделили на две группы, которые получили названия в честь древних мексиканских городов: Чичен-Ица и Теотиуакан.

Арина Соболенко, сеянная на этих соревнованиях под первым номером, возглавила первый квартет, в котором ее соперницами станут Мария Саккари, Ига Свентек и Паула Бадоса. Формат турнира традиционен – каждая теннисистка сыграет по 3 матча, по итогам которых две лучшие спортсменки из каждой группы выйдут в полуфиналы. Игры в рамках чемпионата начнутся завтра, 10 ноября.