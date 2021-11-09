Прямой эфир

Стали известны соперницы Соболенко на итоговом теннисном турнире WTA

09 ноября 2021 15:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Мексике состоялась жеребьевка итогового чемпионата WTA, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортсменок разделили на две группы, которые получили названия в честь древних мексиканских городов: Чичен-Ица и Теотиуакан.  

Стали известны соперницы Соболенко на итоговом теннисном турнире WTA-1

Арина Соболенко, сеянная на этих соревнованиях под первым номером, возглавила первый квартет, в котором ее соперницами станут Мария Саккари, Ига Свентек и Паула Бадоса. Формат турнира традиционен – каждая теннисистка сыграет по 3 матча, по итогам которых две лучшие спортсменки из каждой группы выйдут в полуфиналы. Игры в рамках чемпионата начнутся завтра, 10 ноября.  

# Теннис # Мария Саккари # Ига Свентек # Паула Бадоса # Арина Соболенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
КХЛ изменила формат Матча звёзд. Белорусы будут играть за Евразию
08 ноября 2021 19:40

КХЛ изменила формат Матча звёзд. Белорусы будут играть за Евразию

Крэйг Вудкрофт о подготовке сборной к турниру в Словении: «Я видел на их лицах азарт, они счастливы»
08 ноября 2021 19:19

Крэйг Вудкрофт о подготовке сборной к турниру в Словении: «Я видел на их лицах азарт, они счастливы»

Соболенко по-прежнему вторая. Опубликован новый рейтинг WTA
08 ноября 2021 19:16

Соболенко по-прежнему вторая. Опубликован новый рейтинг WTA