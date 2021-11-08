Крэйг Вудкрофт о подготовке сборной к турниру в Словении: «Я видел на их лицах азарт, они счастливы»

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею начала подготовку к международному турниру, который пройдет в Словении. Тренерский штаб команды вызвал на сбор сразу 30 спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В ростере довольно много новичков. Как отмечалось, главная задача – просмотреть как можно больше молодых игроков. Чтобы понимать, с кем именно можно будет идти к майскому чемпионату мира. Нынче в заявке сборной 3 вратаря, 12 защитников и 15 нападающих.

Крэйг Вудкрофт, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Можно сказать, начинаем все сначала. Здорово вновь вернуться на лед, увидеть новых парней, которые впервые оказались в системе национальной сборной. Это классно. Я видел на их лицах азарт, они счастливы и горды оказаться здесь. Мы провели хорошее первое командное собрание перед тем, как выйти на лед. Поприветствовали новичков в команде. Поговорили о нашем видении игры, постарались познакомить парней с нашей системой, с нашим стилем игры. Затем мы провели хорошую тренировку, хоккеисты работали довольно энергично – даже несмотря на то, что некоторые ребята приехали издалека.