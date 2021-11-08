КХЛ изменила формат Матча звёзд. Белорусы будут играть за Евразию

По итогам голосования будут сформированы четыре команды. В дружину России смогут попасть только россияне, Северной Америки – хоккеисты из Канады и США, Скандинавии – представители Финляндии, Швеции и Дании, Евразии – все остальные, в том числе и белорусы. Изменилось также расписание звездных выходных. На первый день запланированы полуфиналы, на второй – медальные противостояния. Также на два дня будет растянуто и мастер-шоу.