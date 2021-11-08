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КХЛ изменила формат Матча звёзд. Белорусы будут играть за Евразию

08 ноября 2021 19:40
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Континентальная хоккейная лига представила измененный формат Матча звезд. Отныне распределение игроков будет осуществляться по принципу принадлежности к географическим регионам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ изменила формат Матча звёзд. Белорусы будут играть за Евразию-1

По итогам голосования будут сформированы четыре команды. В дружину России смогут попасть только россияне, Северной Америки – хоккеисты из Канады и США, Скандинавии – представители Финляндии, Швеции и Дании, Евразии – все остальные, в том числе и белорусы. Изменилось также расписание звездных выходных. На первый день запланированы полуфиналы, на второй – медальные противостояния. Также на два дня будет растянуто и мастер-шоу.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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