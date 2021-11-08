Соболенко по-прежнему вторая. Опубликован новый рейтинг WTA

Новости Беларуси. В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) свои позиции улучшили сразу четыре наши спортсменки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Прогресс небольшой, но главное, что он есть.

Самый заметный прыжок совершила Юлия Готовко. Из второй половины четвертой сотни она переместилась на 189-ю позицию. Александра Саснович поднялась с 88-й на 85-ю строчку. Изменения также у Ольги Говорцовой и Ирины Шиманович. А лучшей из наших остается Арина Соболенко – она по-прежнему вторая ракетка на планете.