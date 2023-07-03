Необычная площадка. Летний амфитеатр в Витебске примет соревнования по муай-тай

Беларусь – страна спортивная. Все необходимые условия для занятий как на профессиональном, так и любительском уровне созданы. Ни один спортобъект не пришлось готовить специально к Играм. Стадион «Динамо», «Чижовка-Арена», Дворец художественной гимнастики и многие другие площадки скорого примут участников форума.

Какие-то из них дебютируют в большом спорте. Например, амфитеатр в Витебске. Каждое лето его сцена принимает Международный фестиваль искусств «Славянский базар». А вот в качестве спортивного объекта амфитеатр будет использоваться впервые. В дебютном поединке на сцене сойдутся бойцы одного из самых зрелищных видов спорта.

Виталий Тишуров, главный тренер национальной сборной команды Республики Беларусь по восточным видам единоборств.

Тайский бокс будет проходить с 9 по 14 августа в городе Витебске, в амфитеатре летнем. Тоже такая интересная площадка нас ждет. По поводу подготовки к Играм стран СНГ – начали прямо на чемпионате мира. Повезло, нам дали возможность остаться в Таиланде на две недели. Провели 21 тренировку. Некоторым бойцам даже удалось посражаться с тайцами на профессиональном ринге.

Бой восьми конечностей, или, как еще называют, муай-тай, с каждым годом становится все популярнее в Беларуси, а спортсмены покоряют мировые пьедесталы. Национальная сборная уже не раз выигрывала чемпионат мира и Европы.

Виталий Тишуров:

Всего у нас заявлено 14 спортсменов. 10 парней и 4 девушки. І Игры стран СНГ, которые проходили в Казани – достаточно здорово сборная выступила, учитывая, что это был первый старт после пандемии, первый наш выезд. Очень важно было сохранить команду во время пандемии. Четыре золотые медали, три – у парней и одно золото было у девушек. В этот раз нас ждет тоже жесткая конкуренция, команда сборной России приезжает с сильнейшим составом, привозят к нам на турнир пять чемпионов мира. Но наши ребята достойные тоже. Дадим достойный бой, будет интересно, будет жарко.