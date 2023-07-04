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10 медалей завоевали белорусские гимнастки на международном турнире в Испании

04 июля 2023 08:25
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Новости Беларуси. Подарок всей Беларуси ко Дню Независимости преподнесли наши гимнастки. Отечественные грации завоевали сразу 10 наград на международном турнире в Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 медалей завоевали белорусские гимнастки на международном турнире в Испании-1

Равных не знала лидер нашей сборной Алина Горносько. В ее активе пять медалей высшей пробы. Девушка продемонстрировала лучший результат в многоборье и в отдельных упражнениях с обручем, мячом, лентой и булавами. Тремя серебряными наградами отличилась наша Елизавета Зорькина. На втором месте в композиции с обручем остановилась Алина Речкина, а Анна Каменщикова стала третьей в многоборье.

# Художественная гимнастика # Алина Горносько # Елизавета Зорькина # Алина Речкина # Анна Каменщикова # Фотофакт

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