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Хоккей. «Вашингтон» проиграл «Бостону», Протас трижды угрожал воротам противника

11 января 2022 13:01
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Четвертое кряду поражение в Национальной хоккейной лиге потерпел «Вашингтон» Алексея Протаса. На сей раз «столичники» по всем статьям уступили «Бостону» – 3:7, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккей. «Вашингтон» проиграл «Бостону», Протас трижды угрожал воротам противника-1

Наш форвард не должен был выходить на лед, однако за считаные часы до матча его отрядили в непривычное второе звено. В итоге белорус откатался 13 минут и 5 секунд, трижды угрожал воротам соперника, провел один силовой прием и допустил одну потерю. Показатель полезности составил -1. Нужно отметить, что в послужном списке Протоса уже 24 матча в сильнейшей лиге мира. На его счету 7 очков.  

# Хоккей # Алексей Протас # Фотофакт

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