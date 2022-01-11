Хоккей. «Вашингтон» проиграл «Бостону», Протас трижды угрожал воротам противника

Наш форвард не должен был выходить на лед, однако за считаные часы до матча его отрядили в непривычное второе звено. В итоге белорус откатался 13 минут и 5 секунд, трижды угрожал воротам соперника, провел один силовой прием и допустил одну потерю. Показатель полезности составил -1. Нужно отметить, что в послужном списке Протоса уже 24 матча в сильнейшей лиге мира. На его счету 7 очков.