Сразу три медали. Белоруска Диана Корчинская успешно стартовала на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике

Новости Беларуси. Белорусские юниоры медально начали выступление на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в Финляндии. На данный момент у нас четыре награды.

Бронзу в весовой категории до 49 килограммов завоевала Диана Корчинская. И, что удивительно, третий результат она показала и в рывке, и в толчке, и в сумме. Итоговый вес составил 144 килограмма. Также награду взяла Кристина Крачева. Но, к сожалению, только малую. Она была третьей в толчке. А в итоговом протоколе расположилась на пятой позиции.