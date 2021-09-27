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Сразу три медали. Белоруска Диана Корчинская успешно стартовала на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике

27 сентября 2021 23:08
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Новости Беларуси. Белорусские юниоры медально начали выступление на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в Финляндии. На данный момент у нас четыре награды.

Сразу три медали. Белоруска Диана Корчинская успешно стартовала на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике-1

Бронзу в весовой категории до 49 килограммов завоевала Диана Корчинская. И, что удивительно, третий результат она показала и в рывке, и в толчке, и в сумме. Итоговый вес составил 144 килограмма. Также награду взяла Кристина Крачева. Но, к сожалению, только малую. Она была третьей в толчке. А в итоговом протоколе расположилась на пятой позиции.

# Тяжелая атлетика # Диана Корчинская # Кристина Крачева # Фотофакт

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