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На международном турнире по тхэквондо белорусы завоевали шесть медалей

27 сентября 2021 12:29
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Новости Беларуси. Успехом для наших спортсменов завершился международный турнир по тхэквондо. По итогам выступлений в нашей медальной копилке шесть наград различного достоинства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На международном турнире по тхэквондо белорусы завоевали шесть медалей-1

Золото в категории до 87 килограммов завоевал Владислав Савлуков. В категории до 80 килограммов второе место занял Иван Павловский. Бронзовыми медалями в различных категориях отметились Егор Никитенко, Арман-Маршалл Силла, Кристина Мазуркевич и Александра Вайцехович.

# Борьба # Егор Никитенко # Арман-Маршалл Силла # Фотофакт

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