На международном турнире по тхэквондо белорусы завоевали шесть медалей

Новости Беларуси. Успехом для наших спортсменов завершился международный турнир по тхэквондо. По итогам выступлений в нашей медальной копилке шесть наград различного достоинства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Успехом для наших спортсменов завершился международный турнир по тхэквондо. По итогам выступлений в нашей медальной копилке шесть наград различного достоинства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Золото в категории до 87 килограммов завоевал Владислав Савлуков. В категории до 80 килограммов второе место занял Иван Павловский. Бронзовыми медалями в различных категориях отметились Егор Никитенко, Арман-Маршалл Силла, Кристина Мазуркевич и Александра Вайцехович.