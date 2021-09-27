Под патронажем Президентского спортивного клуба. В Минске проходит детский теннисный турнир «Золотая ракетка»

В очередной дуэли силами мерились столичный и Витебский СДЮШОРы. Встреча завершилась безоговорочной победой минчан со счетом 4:0. Впрочем, победитель в конкретном турнире отходит на второй план. Ведь намного важнее дать возможность детям почувствовать соревновательную атмосферу. Но одно дело – ежедневные тренировки. А совсем другое – выходить на корт в реальном матче.

Именно такие старты позволяют детишкам совершенствовать мастерство и влюбляться в теннис. Соответственно, растет и популярность этого спорта. И чем больше будет набор, тем большая вероятность разглядеть вторых Азаренко или Соболенко.

Григорий Косяченко, директор Национальной академии тенниса:

Каждый ребенок получит и приз. И команда, и школа получат денежное вознаграждение, которое пойдет на развитие тенниса, на приобретение инвентаря, оборудования для детей, чтобы они могли себя совершенствовать в учебно-тренировочном процессе.

Эти соревнования дают возможность увидеть как тренеру, так и родителям (родители у нас неравнодушны к организации учебно-тренировочного процесса) перспективы развития ребенка. Обратить внимание на конкретные аспекты подготовки. Поэтому это хорошая школа, хороший этап для совершенствования ребенка как спортсмена в будущем.

Отборочные матчи продолжатся и в октябре, а затем спортсменов ждет финал, который пройдет в конце осени. Участие в нем примут победители квалификационного этапа и зарубежные гости. Команды России и Казахстана выступят вне зачета и помогут нашим юным теннисистам получить международный опыт.