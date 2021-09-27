Чемпионат Беларуси. Футболисты «Шахтёра» обыграли «Неман» и возглавили таблицу

Новости Беларуси. Завершились последние три игры 24 тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Завершились последние три игры 24 тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В финальном противостоянии футболисты «Шахтера» с минимальным перевесом обыграли соперников из «Немана». Итоговый счет матча – 1:0 в пользу солигорских спортсменов. Единственный гол хозяев поля на 70-й минуте матча забил Эзе Океухи. Благодаря этой победе «Шахтер» оторвался от БАТЭ на четыре очка, имея в запасе две игры.