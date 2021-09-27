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Чемпионат Беларуси. Футболисты «Шахтёра» обыграли «Неман» и возглавили таблицу

27 сентября 2021 12:31
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Новости Беларуси. Завершились последние три игры 24 тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат Беларуси. Футболисты «Шахтёра» обыграли «Неман» и возглавили таблицу-1

В финальном противостоянии футболисты «Шахтера» с минимальным перевесом обыграли соперников из «Немана». Итоговый счет матча – 1:0 в пользу солигорских спортсменов. Единственный гол хозяев поля на 70-й минуте матча забил Эзе Океухи. Благодаря этой победе «Шахтер» оторвался от БАТЭ на четыре очка, имея в запасе две игры.

# Футбол Беларуси # Эзе Океухи # Фотофакт

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