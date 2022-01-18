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НХЛ. «Аризона» победила «Монреаль», Владислав Колячонок провёл на льду больше 16 минут

18 января 2022 14:25
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Новости Беларуси. 4-й матч в карьере в Национальной хоккейной лиге провел белорус Владислав Колячонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этой ночью, 18 января, он помог «Аризоне» обыграть «Монреаль». «Койоты» действовали с позиции первого номера и победили уверенно – 5:2.  

НХЛ. «Аризона» победила «Монреаль», Владислав Колячонок провёл на льду больше 16 минут-1

Наш защитник выходил на лед в третьей паре с Антоном Строльманом. Белорус получил рекордный айстайм – 16 минут и 13 секунд, а это 23 смены, заблокировал один бросок и завершил встречу при показателе полезности «+1». Следующий матч «Аризона» проведет в ночь на четверг, 20 января, против «Нью-Джерси» другого нашего хоккеиста Егора Шаранговича.  

# Хоккей # Владислав Колячонок # Антон Строльман # Егор Шарангович # Фотофакт

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