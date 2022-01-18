«Я слышала голоса с трибун». Соболенко поблагодарила болельщиков за поддержку в матче Australian Open

Несмотря на колоссальную разницу в рейтинге, Соболенко на данный момент вторая, а ее визави только 128-я, для будущей виктории пришлось изрядно выложиться. В первой партии фаворитка была не похожа на себя и проиграла – 5:7. И во втором сете поначалу она уступала – 1:3, но затем включила форсаж и взяла пять геймов подряд – 6:3. А в решающем отрезке оставалось только дожать деморализованную соперницу – 6:2.

Арина Соболенко, вторая ракетка мира:

Да, старт сезона получился неудачным для меня. Но я очень рада, что удалось наконец-то победить. Я знаю, что зрители от меня ждали большего. Но я слышала голоса с трибун, которые кричали мое имя. Спасибо большое. Конечно, огромное спасибо всей моей команде за поддержку. После того как проиграла первый сет, я перестала думать о матче и начала играть в теннис. Я старалась забивать все хорошие мячи и мне повезло. Соперница играла шикарно.