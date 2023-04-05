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Спортсмены из Жодино стали призёрами республиканских соревнований по тяжёлой атлетике

05 апреля 2023 15:15
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Новости Беларуси. Тяжелоатлеты из Жодино стали призерами республиканских соревнований, которые прошли в Пинске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Спортсмены из Жодино стали призёрами республиканских соревнований по тяжёлой атлетике-1

Команда центрального региона обошла дружину столицы и заняла третью ступень пьедестала. Пять тяжелоатлетов вошли в сборную команду Минской области: в их числе Олег Минич, Сергей Уваров, Дмитрий Коровацкий и Максим Крентик. Все они стали чемпионами в своих возрастных и весовых категориях. Отличился также 77-летний атлет Олег Ильющенко, который в категории мастерс установил рекорд Беларуси в толчке и сумме двоеборья.

Спортсмены из Жодино стали призёрами республиканских соревнований по тяжёлой атлетике-4

Олег Ильющенко, ветеран Белорусской федерации тяжелой атлетики:
Последние 13 лет, как я ушел на пенсию, с тех пор я и занимаюсь. Участвуем в соревнованиях регулярно с целью подвести итоги своей работы здесь, в спортзале. Пообщаться с коллегами. И почувствовать, насколько еще тебя хватит.

Спортсмены из Жодино стали призёрами республиканских соревнований по тяжёлой атлетике-7

Дмитрий Коровацкий, ветеран Белорусской федерации тяжелой атлетики:
Я начинающий тяжелоатлет. Соревнования проходили в Пинске. Это открытое первенство Республики Беларусь. Я представлял Жодино в составе команды Минской области. В рывке – 62 килограмма, толчок – 80.

Спортсмены из Жодино стали призёрами республиканских соревнований по тяжёлой атлетике-10

Сейчас спортсмены готовятся к первенству Беларуси среди ветеранов, которое пройдет в Бресте.

# Тяжелая атлетика # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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