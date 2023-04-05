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Белорусские стрелки выиграли 6 медалей на турнире в Казахстане

05 апреля 2023 13:07
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Удачно сложился соревновательный день для белорусских спортсменов, выступающих на международном турнире по пулевой стрельбе, который проходит в Казахстане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские стрелки выиграли 6 медалей на турнире в Казахстане-1

Успешными для нас сегодня стали упражнения с малокалиберной винтовкой. Следом за девушками, которые в стрельбе лежа на дистанции 50 метров, завоевали весь пьедестал почета, медально в аналогичной дисциплине выступили и мужчины. Они также заняли весь подиум. Равных не было Владимиру Чернову. Вторая сумма очков у Ильи Чиргейко. А замкнул тройку сильнейших Ян Чигилейчик. Таким образом, по итогам среды, 5 апреля, в копилке нашей команды 6 наград. Продолжатся соревнования в четверг.

# Спортивные соревнования # Ян Чигилейчик # Фотофакт

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