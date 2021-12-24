Спортсмену необходима сильная конкуренция. Волейбольный клуб «Минск» организовал соревнования для пяти команд

Новости Беларуси. В Минске проходят сразу два крупных детских турнира. Национальное первенство по теннису для игроков до 16 лет и рождественский волейбольный старт для девочек 2007 года рождения и моложе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Насколько важны соревнования как для самих участников, так и для развития спорта высших достижений – в сюжете Артема Шукаловича.

Ни для кого не секрет, что свой путь в профессионалы будущие звезды мирового уровня начинают еще в детстве. Именно в юном возрасте девушки и парни принимают важное для себя решение: занимаемся для себя или будем настоящими спортсменами. Помочь набраться опыта и осуществить все амбиции им помогают не только тренировки, но и различные соревнования. Как пример – Рождественский турнир по волейболу для девочек. Организаторы из клуба «Минск» смогли собрать в столице пять команд со всех уголков страны. И, что важно, победа не стоит во главе угла. Гораздо важнее дать соревновательную практику как можно большему количеству подопечных. Чтобы и им было интересно, и наставникам была возможность оценить уровень подготовленности. Кстати, матчи проходят на центральной площадке. Там, где играются международные встречи.

Надежда Рудаковская, тренер СДЮШОР «Жемчужина Полесья»:

Потому что на официальных соревнованиях играет основной состав, сильнейший. А здесь дети получают массу удовольствия, положительных эмоций, поэтому это действительно рождественские встречи, это хороший новогодний подарок всем спортивным школам, которые принимают участие. Подобные старты – это первая ступень в профессиональной карьере. Важно, чтобы наставник тебя заметил. Так можно попасть сначала в дублирующий состав, а потом и в основной. Этот рождественский турнир первый, но у организаторов уже есть далеко идущие планы и желание сделать его традиционным.

Сергей Рускевич, председатель волейбольного клуба «Минск»:

Соревнования всегда играют важную роль, потому что невозможно достичь высокого спортивного мастерства, только тренируясь. Тренироваться можно – получать игровую практику – только в соревнованиях.

Турнир по волейболу не единственный, который сейчас проходит в столице. Помимо этого, Минск принимает и национальное первенство по теннису для детей до 16 лет. Парни и девушки соревнуются совсем как взрослые. Цель у каждого участника своя: одни игроки совершенствуют свое мастерство, а другие набираются опыта турнирных игр. Но всех объединяет стремление побеждать. Спортсмены со всей страны сошлись на кортах в борьбе не только за ценные призы, но и за возможность представлять страну на Кубке Европы.