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Спортсмену необходима сильная конкуренция. Волейбольный клуб «Минск» организовал соревнования для пяти команд

24 декабря 2021 16:49
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Новости Беларуси. В Минске проходят сразу два крупных детских турнира. Национальное первенство по теннису для игроков до 16 лет и рождественский волейбольный старт для девочек 2007 года рождения и моложе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Насколько важны соревнования как для самих участников, так и для развития спорта высших достижений – в сюжете Артема Шукаловича.

Спортсмену необходима сильная конкуренция. Волейбольный клуб «Минск» организовал соревнования для пяти команд-1

Ни для кого не секрет, что свой путь в профессионалы будущие звезды мирового уровня начинают еще в детстве. Именно в юном возрасте девушки и парни принимают важное для себя решение: занимаемся для себя или будем настоящими спортсменами. Помочь набраться опыта и осуществить все амбиции им помогают не только тренировки, но и различные соревнования. Как пример – Рождественский турнир по волейболу для девочек.

Организаторы из клуба «Минск» смогли собрать в столице пять команд со всех уголков страны. И, что важно, победа не стоит во главе угла. Гораздо важнее дать соревновательную практику как можно большему количеству подопечных. Чтобы и им было интересно, и наставникам была возможность оценить уровень подготовленности. Кстати, матчи проходят на центральной площадке. Там, где играются международные встречи.

Спортсмену необходима сильная конкуренция. Волейбольный клуб «Минск» организовал соревнования для пяти команд-4

Надежда Рудаковская, тренер СДЮШОР «Жемчужина Полесья»:
Потому что на официальных соревнованиях играет основной состав, сильнейший. А здесь дети получают массу удовольствия, положительных эмоций, поэтому это действительно рождественские встречи, это хороший новогодний подарок всем спортивным школам, которые принимают участие.

Подобные старты – это первая ступень в профессиональной карьере. Важно, чтобы наставник тебя заметил. Так можно попасть сначала в дублирующий состав, а потом и в основной. Этот рождественский турнир первый, но у организаторов уже есть далеко идущие планы и желание сделать его традиционным.

Спортсмену необходима сильная конкуренция. Волейбольный клуб «Минск» организовал соревнования для пяти команд-7

Сергей Рускевич, председатель волейбольного клуба «Минск»:
Соревнования всегда играют важную роль, потому что невозможно достичь высокого спортивного мастерства, только тренируясь. Тренироваться можно – получать игровую практику – только в соревнованиях.

Спортсмену необходима сильная конкуренция. Волейбольный клуб «Минск» организовал соревнования для пяти команд-10

Турнир по волейболу не единственный, который сейчас проходит в столице. Помимо этого, Минск принимает и национальное первенство по теннису для детей до 16 лет. Парни и девушки соревнуются совсем как взрослые. Цель у каждого участника своя: одни игроки совершенствуют свое мастерство, а другие набираются опыта турнирных игр. Но всех объединяет стремление побеждать. Спортсмены со всей страны сошлись на кортах в борьбе не только за ценные призы, но и за возможность представлять страну на Кубке Европы.

Спортсмену необходима сильная конкуренция. Волейбольный клуб «Минск» организовал соревнования для пяти команд-13

Андрей Ахрамейко, главный судья соревнований:
В любом случае любому спортсмену необходимо играть хорошие турниры с хорошими соперниками, где сильная конкуренция. Первенство – это один из таких турниров, который проводится у нас в Беларуси, если не считать международных.

Спорт высших достижений без детского существовать не может. И недооценить его важность нельзя. Именно поэтому необходимо дать возможность атлетам уже в юном возрасте не только тренироваться, но и соревноваться между собой. И можно не сомневаться, что при такой поддержке будущие чемпионы волейбольных площадок и теннисных кортов приложат все усилия, чтобы проложить себе дорогу в профессиональное спортивное будущее.

# Волейбол # Артем Шукалович # Надежда Рудаковская # Сергей Рускевич # Андрей Ахрамейко # Фотофакт

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