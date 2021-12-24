Волейболистки «Минчанки-2» обыграли команду «Тюмень-Прибой» в рамках Молодёжной российской лиги

Новости Беларуси. Волейболистки «Минчанки-2» одержали уверенную победу над соперницами из Тюмень-Прибоя в первом матче пятого тура Молодежной российской лиги. Об этом сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Более не менее упорной получился лишь первый сет, выигранный гостьями со счетом 25:22. Остальные партии завершились более тривиальной викторией наших землячек – 25:19, 25:20. Ждем виктории в очередном противостоянии. 24 декабря наша дружина сыграет с «Динамо-Метаром».