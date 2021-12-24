«Чтобы гимн Беларуси звучал на весь мир». Глава НОК вместе с известными спортсменами посетили Чаусскую областную школу

Новости Беларуси. В рамках республиканской акции «Наши дети» в канун Рождества и Нового года глава Национального олимпийского комитета вместе с известными спортсменами посетили Чаусскую областную школу, где обучаются дети из многодетных, неблагополучных семей, а также сироты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На базе учреждения функционируют семь специализированных спортивных классов по биатлону и тяжелой атлетике, а преподают азы спорта педагоги двух СДЮШОР, одна из них «Динамо». В зимнее время воспитанники имеют возможность играть в хоккей на специально оборудованной площадке, летом на футбольной, также в арсенале школы есть корт для стритбола. Гордостью всех является биатлонный комплекс с лыжероллерной трассой, да еще и с искусственным оснеживанием.

24 декабря почетные гости привезли оборудование для компьютерного класса. В XXI веке дети должны идти в ногу со временем и быть технически подкованными. Ну и, конечно, не обошлось без сладостей.

Максим Гончаров, воспитанник Чаусской областной школы:

В ответ на такие подарки, такое внимание, которое они нам уделяют, конечно же, хочется показывать самые высокие результаты, чтобы гимн Беларуси звучал на весь мир.

Вполне возможно, что именно в стенах Чаусской областной школы растут новые олимпийцы, сейчас самое главное – поддержать ребят и их стремление побеждать.