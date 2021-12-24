Ирина Курочкина о Чаусской областной школе: «Хотелось бы, чтобы дети, здесь тренируясь, добились высоких результатов»

Новости Беларуси. В рамках республиканской акции «Наши дети» в канун Рождества и Нового года глава Национального олимпийского комитета вместе с известными спортсменами посетили Чаусскую областную школу, где обучаются дети из многодетных, неблагополучных семей, а также сироты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На базе учреждения функционируют семь специализированных спортивных классов по биатлону и тяжелой атлетике, а преподают азы спорта педагоги двух СДЮШОР, одна из них «Динамо». В зимнее время воспитанники имеют возможность играть в хоккей на специально оборудованной площадке, летом на футбольной, также в арсенале школы есть корт для стритбола. Гордостью всех является биатлонный комплекс с лыжероллерной трассой, да еще и с искусственным оснеживанием.

Ирина Курочкина, серебряный призер Олимпийских игр (женская борьба):

Тепла, любви и чтобы все почувствовали доброту, чтобы их сердца открылись. Здесь очень хорошие условия. Хотелось бы, чтобы дети, здесь тренируясь, добились высоких результатов, продвигали свою школу, потому что она действительно хороша.

Вполне возможно, что именно в стенах Чаусской областной школы растут новые олимпийцы, сейчас самое главное – поддержать ребят и их стремление побеждать.