Прямой эфир

Сборная Беларуси по хоккею потерпела первое поражение на Кубке Сириуса

19 июля 2022 10:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Продлить серию не получилось. Сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 17 лет, потерпела первое поражение на Кубке Сириуса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по хоккею потерпела первое поражение на Кубке Сириуса-1

Сильнее наших парней оказалась команда Уральского федерального округа. Примечательно, что счет открыли наши соотечественники. Однако развить успех не получилось. Во втором периоде номинальные хозяева восстановили паритет, а в заключительном отрезке довели дело до победы. 2:1 – уральцы сильнее. А в послужном списке нашей сборной две победы при одной осечке.  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
​«Белшина» и «Шахтёр» закрыли 15-й тур футбольного ЧБ
18 июля 2022 19:54

​«Белшина» и «Шахтёр» закрыли 15-й тур футбольного ЧБ

Александра Саснович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Гамбурге
18 июля 2022 19:30

Александра Саснович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Гамбурге

Континентальная хоккейная лига обнародовала первые подробности нового календаря сезона 2022-2023
18 июля 2022 14:38

Континентальная хоккейная лига обнародовала первые подробности нового календаря сезона 2022-2023