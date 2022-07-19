Сборная Беларуси по хоккею потерпела первое поражение на Кубке Сириуса

Продлить серию не получилось. Сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 17 лет, потерпела первое поражение на Кубке Сириуса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сильнее наших парней оказалась команда Уральского федерального округа. Примечательно, что счет открыли наши соотечественники. Однако развить успех не получилось. Во втором периоде номинальные хозяева восстановили паритет, а в заключительном отрезке довели дело до победы. 2:1 – уральцы сильнее. А в послужном списке нашей сборной две победы при одной осечке.