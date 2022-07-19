Мужская сборная Беларуси по волейболу обыграла команду Азербайджана

После трех викторий, добытых на родной площадке, подопечные Олега Микановича первенствовали и на выезде. Небольшую слабину наши парни дали во втором сете, уступив его на больше-меньше. А особенно уверенно команда выглядела в четвертом отрезке, который выиграла с колоссальным отрывом – 25:14. Окончательный счет – 3:1. Сейчас у парней перерыв. Следующий спаринг состоится 20 июля. Соперничать предстоит со сборной Марокко. А затем наша дружина поборется за главный приз традиционного «Мемориала Платонова», который начнется в Санкт-Петербурге 26 июля.