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Андрей Ращинский о Кубке Сириуса: «Соперник доминировал по всем показателям, был гораздо быстрее»

19 июля 2022 14:21
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Продлить серию не получилось. Сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 17 лет, потерпела первое поражение на Кубке Сириуса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сильнее белорусских парней оказалась команда Уральского федерального округа.

Андрей Ращинский о Кубке Сириуса: «Соперник доминировал по всем показателям, был гораздо быстрее»-1

Андрей Ращинский, главный тренер юношеской (U-17) сборной Беларуси по хоккею:
Соперник доминировал по всем показателям, был гораздо быстрее, агрессивнее. Мы не могли справиться с этим давлением. Начиная с конца второго периода, плюс третий период, игра выровнялась. У нас стали появляться определенные шансы в атаке, но, к сожалению, проиграли.  

Перед сегодняшним игровым днем команда Урала находилась на последнем месте, не имела очков, но по игре это сильнейшая команда, с которой до этого момента нам приходилось играть.

Четвертый матч на Кубке Сириуса белорусы проведут в среду, 20 июля, против сборной Москвы.

Сборная Беларуси по хоккею потерпела первое поражение на Кубке Сириуса – подробнее здесь.

# Хоккей # Андрей Ращинский # Фотофакт

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