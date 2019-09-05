Прямой эфир

Алексей Талай организует тренировку Минского полумарафона

05 сентября 2019 09:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Преодоление нищеты, острых гуманитарных кризисов, мобилизация для участия в волонтёрской деятельности. 5 сентября во всём мире отмечается Международный день благотворительности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Алексей Талай организует тренировку Минского полумарафона-1

Эта дата приурочена ко дню смерти лауреата Нобелевской премии – матери Терезы Калькуттской, которая внесла огромный вклад в развитие этой сферы.

Алексей Талай организует тренировку Минского полумарафона-4

Беларусь является неотъемлемой частью этой международной инициативы. В этот день многие организации проводят тематические акции, привлекая большое количество участников. В частности, 5 сентября состоится благотворительная тренировка Минского полумарафона, которую организует мастер спорта по плаванию, член Национальной паралимпийской сборной Беларуси – Алексей Талай. А проведёт беговую тренировку Ольга Мазурёнок – белорусская легкоатлетка, чемпионка Европы на марафонской дистанции.

Напомним, Минский полумарафон состоится 15 сентября и соберет десятки тысяч участников со всех уголков мира.

# Минский полумарафон # Алексей Талай # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минское «Динамо» второй раз проиграло в новом чемпионате КХЛ
04 сентября 2019 20:31

Минское «Динамо» второй раз проиграло в новом чемпионате КХЛ

«Показывают всё, что у них есть»: в Минске проходит финал «Кожаного мяча-2019»
04 сентября 2019 17:35

«Показывают всё, что у них есть»: в Минске проходит финал «Кожаного мяча-2019»

«Динамо» проводит второй матч регулярного чемпионата КХЛ
04 сентября 2019 17:19

«Динамо» проводит второй матч регулярного чемпионата КХЛ