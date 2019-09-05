Алексей Талай организует тренировку Минского полумарафона

Новости Беларуси. Преодоление нищеты, острых гуманитарных кризисов, мобилизация для участия в волонтёрской деятельности. 5 сентября во всём мире отмечается Международный день благотворительности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта дата приурочена ко дню смерти лауреата Нобелевской премии – матери Терезы Калькуттской, которая внесла огромный вклад в развитие этой сферы.

Беларусь является неотъемлемой частью этой международной инициативы. В этот день многие организации проводят тематические акции, привлекая большое количество участников. В частности, 5 сентября состоится благотворительная тренировка Минского полумарафона, которую организует мастер спорта по плаванию, член Национальной паралимпийской сборной Беларуси – Алексей Талай. А проведёт беговую тренировку Ольга Мазурёнок – белорусская легкоатлетка, чемпионка Европы на марафонской дистанции.

Напомним, Минский полумарафон состоится 15 сентября и соберет десятки тысяч участников со всех уголков мира.