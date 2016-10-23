Спортсмен-легенда Сергей Бубка о том, когда белорусские дети прыгнут 6,20 и зачем он убегал от солдат

Новости Беларуси. Человек-легенда, который написал не одну страницу в истории олимпийского движения.

Сергей Бубка – это он первый мире в прыжке с шестом покорил высоту 6 метров.

А его рекорд на открытых аренах не побил никто – пока никто. И вот здесь с ныне действующим главой Национального олимпийского комитета Украины мы неожиданно вспомнили культовый детский фильм нашего еще советского детства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ваш рекорд побила Алиса Селезнева. Она прыгнула на 6,20. Правда это, по сценарию фильма, было в далеком будущем – в 2084 году. Это правда, что мы рано или поздно придём к тому, что 6,10, 6,14, 6,20 любой школьник сможет прыгнуть?

Сергей Бубка:

Я вообще всегда смотрю оптимистично. Никогда никаких таких пределов и никаких покоренных высот для себя не ставил. Я думаю, это мне помогало всё время ставить новые задачи и покорять их.

Потому что я бы, наверное, по-другому 35 мировых рекордов не установил.

Но Вы-то из Донецка.

Сергей Бубка:

Всё свободное время я проводил на спортивной площадке. Наверное, правильно сказать не «на спортивной площадке», потому что их почти не было. Нужно было перелазить воинскую часть, которая находилась рядом, чтобы попасть на спортивную площадку.

И за тобой следят и гоняются солдаты, а ты хочешь позаниматься.

У белорусских детей есть основания раньше, чем в 2084 году, прыгнуть на 6,20?

Сергей Бубка:

Конечно, есть. Потому что есть инфраструктура. Я знаю, что идет реконструкция стадиона «Динамо», чтобы был современный, хороший легкоатлетический стадион. Многое зависит от личности, от руководителей, от государства, которые выстраивают политику.

А спорт, я считаю, это приоритет.

У нас сегодня молодёжь, заканчивая среднюю школу, уже больна. У них уже сегодня столько отклонений. Посмотрите на болезни, которые сегодня есть. Вы можете встретить инфаркт или инсульт в возрасте 30 лет! В Украине есть такие случаи.

Так лечить спортом нужно?

Сергей Бубка:

Конечно! Один механизм. Когда мне рассказывали пример на Мальте. Мальчик, 10 лет, когда с ним в школе общались и спрашивали: «Кто занимается спортом?» Он был очень полненький, но тоже поднял руку. И представители Олимпийского комитета Мальты задают вопрос: «Молодец, какой хороший мальчик, ты занимаешься спортом. А каким?» Он говорит: «Футбол». «Ой, здорово! А ты играешь в команде?» «Нет, я играю на компьютере». Это реальность, из жизни.

Поэтому в этом направлении мы должны работать. И сегодня, на Генеральной ассамблее, когда выступал Президент Беларуси Александр Григорьевич, он как раз поднял вопрос атлетов и их интеграции в жизнь, в реалии жизни после спорта.

Что нужно этим заниматься, нужно помогать, нужно воспитывать и создавать условия. И создавать новые проекты.

Мне кажется, удалось сохранить систему детско-юношеских спортивных школ. Вот это из этой серии – чтобы система работала?

Сергей Бубка:

Правильно. Смотрите, если мы этого делать не будем, где окажутся дети? Поэтому я считаю, что вы как раз и являетесь хорошим примером. И когда я говорил о роли личности в жизни общества… Я хочу сказать, что как раз личность и сыграла у вас за последние 20 лет. Как было в развитии инфраструктуры. Потому что школы школами, но нужна инфраструктура. Вот я вчера вышел из гостиницы, перешел дорогу, зашел в парк. И что я увидел?

Я увидел пешеходную дорожку, я увидел велосипедную дорожку. Я вижу: люди двигаются н роликах, на велосипедах, кто-то ходит. Вот, пожалуйста – это европейский стандарт.

Мне кажется, нам удалось сломать (не в полной мере, но немножечко) стереотип. Некоторые чиновники уже не стесняются на работу поехать на велосипеде.

Сергей Бубка:

Правильно.

Потому что человека формирует окружающая среда. То, что я знаю: два Президента государства, которые являются Президентами Национального олимпийского комитета своей страны. Это Александр Григорьевич Лукашенко и Алиев Ильхам Гейдарович.

Это здорово, потому что Президент понимает, насколько это важно, чтобы была здоровая нация.

И то, что сегодня вы получили ІІ Европейские игры, это ещё дополнительный толчок к популяризации роли и значения спорта. А человека, особенно молодого человека, формирует окружающая среда, что он видит. Куда я ходил? В воинскую часть, на спортплощадку, и за мной гонялись, но ни разу не поймали. Или я на улице где-то, вот просто на земле играл, потому что у нас не было спортивной площадки.