Александр Лукашенко о Европеаде-2019: «Это встряхивает страну экономически, туристы едут, интересуются люди»

Новости Беларуси. Итак, Беларусь в 2019 году принимает вторые Европейские игры. Историческое решение принято 21 октября в Минске на генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов.

Самые авторитетные спортивные функционеры Старого света большинством голосов одобрили заявку нашей страны.

Здесь, конечно, роль сыграл и спортивный имидж Беларуси в целом, и успешный опыт проведения больших состязаний, в том числе и Чемпионата мира по хоккею, в частности. Да и новых объектов, как это было в Баку, в Беларуси строить практически не нужно. Все уже есть, разве что

завершить нужно реконструкцию стадиона «Динамо» – здесь, вероятно, и пройдет церемония открытия Европеады.

Для Беларуси это будут самые массовые соревнования в истории, для европейских спортсменов – возможность громко заявить о себе накануне большой Олимпиады. А для миллионов белорусов и туристов – грандиозный спортивный праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь готова принять ІІ Европейские игры в 2019 году.

Новость о том, что Беларусь станет страной-хозяйкой ІІ Европейских игр на неделе облетела все континентальные таблоиды. Интрига последних месяцев разрешилась уже на открытии 45 генеральной ассамблеи ЕОК.

Голосование прошло несколько позже, но было уже понятно – это лишь формальность. В кулуарах звучали слова поддержки в адрес нашей страны.

Ирена Шевиньская, трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике:

Я надеюсь, что Минск будет организовывать эти игры.

Али Киремитсиоглу, член Национального олимпийского комитета Турции:

Сейчас все обсуждали место, где пройдут следующие старты. Было очень много претендентов, но мы выбрали Беларусь, так как ваша страна сфокусирована на спорте. Чемпионат мира по хоккею в Минске прошел на «отлично»: здесь хорошие спортивные атмосфера и инфораструктура.

История «писалась» буквально на глазах. Судьба Европеады решалась на личной встрече Александра Лукашенко и исполняющем обязанности главы европейских олимпийских комитетов. Янез Кочиянчич – один из главных спортивных функционеров Старого Света – предложил нашей стране принять Игры.

К слову, Минск в «гонке за старты» обошел Глазго, Познань, Стамбул и Сочи и Казань.

Янез Кочиянчич, исполняющий обязанности главы Европейских олимпийских комитетов:

Я начал посещать ряд спортивных мероприятий, которые проходят в Беларуси. Присутствовал на открытии спортивных объектов. И должен отметить, что внимание к спорту со стороны государства проявляется на самом высоком уровне. Инфраструктура Беларуси позволяет быть ведущим организатором мировых спортивных соревнований.

Сальвадор Рамирез на ассамблеи представил новые логотип ЕОК.

Именитый художник в Минске впервые и признается: городом он впечатлён и вдохновлен. Эмблему игр он создавал, еще ничего не зная Беларуси, но словно предвидел – именно у нас есть все необходимое, что объединить европейских атлетов. В новом логотипе отчетливо просматриваются белорусские мотивы.

Сальвадор Рамирез, создатель логотипа II Европейских игр:

Нам нужно было найти что-то, что могло бы объединить все 50 европейских стран-участниц организации. Мы придумали мозаику, которая, несмотря на разные формы и размеры своих составляющих, в целом представляет собой цельное, гармоничное произведение искусства, которое отражает каждую страну.

Европейские Игры часто называют «малой Олимпиадой».

Год назад в Баку открылись первые Европейские игры. Церемония была «обставлена» с олимпийским размахом. Даже атрибуты те же – парад спортсменов, зрелищное открытие, факел с негасимым огнем. Азербайджан «поднял» планку невероятно высоко, но Беларусь намерена удивлять не внушительным бюджетом, а своими, национальными особенностями. Главное здесь – не внешний лоск и помпезность, а комфорт и особая, дружеская атмосфера.

Александр Лукашенко:

Надо проводить подобные мероприятия душевно.

Надо, чтобы люди приезжали и не пугались этих мероприятий, а отдыхали.

Надо сделать так, чтобы соревнования, виды соревнований и спортсмены, которые приезжают на эти соревнования, чувствовали себя идеально и показывали или стремились показать самые высокие результаты. Надо сделать все, чтобы фанаты и болельщики чувствовали, что это праздник.

Надо сделать так, чтобы вся страна в эти дни ощущала этот праздник, объединяли эти соревнования всех не только в стране проведения, но в Европе и мире в целом.

Кстати, азербайджанские коллеги готовы делиться опытом и всячески помогать нам в организации предстоящих континентальных стартов. В успехе – игр « по- белоруски» никто не сомневается.

Александр Лукашенко:

У нас инфраструктура практически вся есть. Мы ее, если нужно, приведем в порядок, хотя она в добротном состоянии, она не старая. Что-то построим новое, что-то отремонтируем, модернизируем. Проведем на хорошем уровне.

Это встряхивает страну экономически, туристы едут, интересуются люди.

Такие мероприятия люди и страны тащат к себе, готовы их проводить. Конечно, времена сейчас не лучшие. А ждать лучших времен – кто его знает, будут ли они еще. Поэтому будем исходить из того, что сегодня есть. И делать это по максимуму. Ваш опыт обязательно пригодится.

Чингиз Гусейнзаде, вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана:

С большим удовольствием поможем. В 2019 году в Беларуси должен был быть юношеский фестиваль. В связи с этим «забираем» его себе.

Александр Лукашенко:

Прекрасно. У вас всё есть для поведения, абсолютно всё.

Кстати, столько спортивных функционеров Минск еще не видел.

Руководители всех 50 Европейских олимпийских комитетов, лидеры ассоциаций из других континентов, от Азии и Африки до обеих Америк приехали в Синеокую, что бы обсудить дела насущные. Встречу на столь представительном уровне использовали по максимуму для решения самых важных вопросов.

Александр Лукашенко напомнил: «век спортсмена недолог». И подчеркнул: завтрашние покорители пьедестала это те, кто сегодня посещает самые обычные детские спортивные школы.

И именно они нуждаются в особом внимании и поддержке.

Андрею Буйлову всего 12 лет. И ровно половину своей жизни мальчик занимается прыжками на батуте. В 2015 году стал кандидатом в мастера спорта. Чемпион в синхронных прыжках первенства мира по прыжкам на батуте 2015 года. Еще несколько лет упорных тренировок, и он вполне сможет попасть в олимпийскую сборную.

Андрей Буйлов, воспитанник спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва №1 Витебска:

Сначала не нравилось, не получалось ничего. Я ничего не мог сделать. Хотел бросить этот вид спорта, но потом, когда я выступал на соревнованиях, у меня всё получалось хорошо, занимал первые и вторые места. Тогда мне этот вид спорта понравился, и я стал стремиться к нему дальше.

Кстати, совсем недавно преподаватели этой школы зажгли новую звезду на спортивном небосклоне. Владислав Гончаров – особая гордость педагогов.

Светлана Красовская, тренер-преподаватель спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва №1 Витебска:

Самое главное – найти этого чемпиона. Мы всегда ходим по школам, делаем наборы. Потом проводим очень тщательный отбор для того, чтобы с малых лет найти этого маленького чемпиона. Для начала он должен быть маленьким. Затем, конечно, ты сохраняешь его. Потому что в каком-то определённом возрасте они либо хотят заниматься, либо не хотят. Потом, по истечении времени, когда они уже начинают взрослеть, начинается совершенно другая работа: действительно на чемпионов.

Особая тема для разговора – прошедшая Олимпиада в Рио. Говорили не столько о послевкусии побед, сколько об осадке, который остался от «допинговых» скандалов.

Беларусь выступает за «чистый спорт», но коллективная ответственность в этой ситуации не решает проблем.

Александр Лукашенко:

Наказание за нарушение должно быть точечным и неотвратимым, а не всеобщим и поспешным. Права честных спортсменов должны быть во главе угла. Надо понимать, что настоящий спортсмен, который выступает на Олимпийских играх, чемпионатах мира – это человек, который умеет это делать лучше, чем кто-либо другой. Это уникальные люди. И с соответствующей психологией, к сожалению, порой очень ранимой.

Нельзя рубить с плеча, нельзя размахивать шашкой налево-направо, нельзя обижать этих людей. Только индивидуальные подходы. Каждый должен отвечать за свое.

Спортивную составляющею белорусской действительности оценил и еще один высокопоставленный гость. Президент Ассоциации национальных комитетов, а также Олимпийского совета Азии и член Международного олимпийского комитета – шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах о Беларуси говорит с искренним восхищением.

Шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах, глава Ассоциации национальных олимпийских комитетов, глава Олимпийского совета Азии, член Международного олимпийского комитета:

С момента появления Беларуси на карте зародились отношения с нашим регионом, в частности, с моей страной и моей семьей. Поэтому для меня большая честь быть частью Вашей программы развития отношений со странами моего региона: от экономических вопросов и промышленной кооперации и заканчивая кооперацией спортивной. Что касается спорта, могу Вас заверить:

мы вместе с коллегами приложим максимальные усилия, чтобы обеспечить наилучшие возможности для Беларуси и честный подход для достижения целей и задач, которые вы ставите.

Впрочем, цель у нашей страны при проведении предстоящих игр Строго света просматривается четко: максимально честные и комфортные. Сделать предстоит немало. Например, достроить в столице стадион «Динамо». Комплекс будет соответствовать самым высоким европейским спортивным стандартам.

Уже сегодня отечественные спортивные функционеры уверяют – это будет самая экономичная Европейская олимпиада. Обойдемся без строительства новых арен и дворцов. А принять старты готов не только Минск, но и областные города.

Брестский гребной канал – специалисты считают его одним из лучших в Европе.

К тому опыта международных стартов здесь не занимать. Не раз здесь проходили европейские старты а водную гладь «обкатывали» самые именитые спортсмены.

Ирина Попенко, заместитель директора Гребного канала:

Даже сейчас у нас находится на сборах Казахстан. Азербайджан у нас был, Россия, Украина. То есть мы востребованы, мы как центр Европы. Нам бы хотелось, чтобы на нашем гребном канале прошли соревнования такого большого уровня.

Масштабные спортивные старты повод и «себя показать и на других посмотреть». Для этого мы в прямом смысле готовы «открывать» Беларусь Европе. Разрешили иностранным гостям без виз посещать Августовский канала (включая Гродно). В 2015 году открыли безвизовый въезд на три дня в Беловежскую пущу.

Минспорта прорабатывает возможность пускать без виз на срок до пяти суток туристов, прилетающих через Национальный аэропорт «Минск».

Самуэль Олпинер, вице-президент Национального олимпийского комитета Израиля:

Это потрясающая новость. От того, что игры пройдут в Беларуси, выигрывают все Европейские страны. Я был приятно удивлен, когда этим утром ваш Президент объявил новость, что Беларусь готова принять соревнования. Я очень обрадован этим фактом.

Общая атмосфера ассамблеи получилась праздничная: Президента белорусского Национального олимпийского Комитета поздравляли коллеги.

Представитель Кувейта вручил Александру Лукашенко орден Ассоциации национальных олимпийских комитетов. Подготовил подарок и глава олимпийского комитета Армении в честь проведения в Минске Европейских игр.

К тому же, Александр Лукашенко стал кавалером Высшего ордена Европейских олимпийских комитетов.

Уже сегодня стало очевидно - Европейские игры в Минске обязательно напишут новую страницу в истории олимпийского движения Старого Света.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.