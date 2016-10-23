Спартакиада «Золотой колос»: почему поднимать гирю проще, чем работать слесарем или трактористом

Новости Беларуси. Сельская спартакиада «Золотой колос» прошла на Брестчине. На соревнования в Пружаны приехали самые спортивные представители села из 27 районов Беларуси. Легкая атлетика, настольный теннис, волейбол и гиря – показать себя и на других посмотреть можно было в нескольких видах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ради побед и неповторимых спортивных эмоций они оставляют родные села. В преддверие выезда усердно тренируются после работы. А на самой площадке, будь то теннисный стол или зал для волейбола, выкладываются на все сто.

Надежда Сасим, жительница поселка Елизово Осиповичского района:

Тут мы получаем намного больше эмоций. У нас тут раскованность. Ну работники – день работает, а потом трудится. Нет возможности сутками тренироваться. Поэтому мы приезжаем. Чтобы встретиться со старыми знакомыми, получить море эмоций положительных, поиграть, свои силы показать.

Поднимать гирю в 24 килограмма несложно, если привык пахать и «вкалывать» – строителем, слесарем или трактористом.

Сергей Попков снаряды для занятий атлетизмом никогда особо не выбирал. В дело шло все, что было под рукой.

Сергей Попков, житель деревни Княжицы Могилевского района:

Если поднимаешь гирю, то здесь поднимаешь в течение 10 минут. Конечно, если сможешь. А слесарем приходится работать по 8 часов и больше, на тракторе 12 часов – посевная, уборочная. А на комбайне тем более – зерно ждать не будет.

Как не будет ждать и соперник по беговой дорожке.

Здесь Ирина Казеева выступает в легкой атлетике, а у себя, в глубинке под Могилевом, успешно развивает женский футбол.

Уверена: заниматься спортом можно везде.

Ирина Казеева, житель агрогородка Кадино:

Я вообще скажу, что спорт не имеет никаких ограничений и преград. Было бы желание. И я скажу, даже в сельских районах инфраструктура спорта развита на очень хорошем уровне.

Не лишнее подтверждение того, что в белорусских деревнях спрятаны таланты с теперь уже мировыми именами – Людмила Альбиновна.

Мама олимпийских чемпионов, братьев Богдановичей, на шутки детей отвечает прекрасной игрой в волейбол.

Людмила Богданович, житель поселка Елизово:

Мы ездили на Республику в Ждановичи, и я подвернула ногу. Приехала домой естественно. А сын говорит: «Мам, ты вообще-то в паспорт посмотри».

Но спорту все возрасты покорны. Легкая атлетика и настольный теннис, волейбол и гиря – увлечение по душе нашел себе каждый из представителей 27 районов Беларуси.

Всего же на соревнования пожаловали порядка 200 спортсменов-любителей.

Анатолий Барышев, заместитель председателя республиканского физкультурно-спортивного клуба «Урожай»:

Строители, водители, сельхозработники других специальностей – вот это главное, чтобы они имели возможность наравне с городскими жителями принять участие в соревнованиях. Не только видеть по телевизору, как они организуются, как проводятся, а окунуться в эту спортивную жизнь.

И это, пожалуй, тот случай, когда важны не только победа или участие, но и хороший пример для односельчан.