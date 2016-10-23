«Золотой колос» Брестского района: в соревнованиях поучастовали 200 спортсменов-любителей

Новости Беларуси. Сельская спартакиада «Золотой колос» прошла на Брестчине. Тренировались сельчане в преддверии выезда усердно. После работы.

На спартакиаде соревнуются сразу в нескольких видах спорта. Легкая атлетика и настольный теннис, волейбол и гиря – увлечение по душе нашел себе каждый из представителей 27 районов Беларуси.

Всего же на соревнования пожаловали около 200 спортсменов-любителей.

Надежда Сасим, жительница поселка Елизово:

Тут мы получаем намного больше эмоций. У нас тут раскованность. Ну работники – день работает а потом трудится. Нет возможности сутками тренироваться. Поэтому мы приезжаем. Чтобы встретиться со старыми знакомыми, получить море эмоций положительных, поиграть, свои силы показать.

Анатолий Барышев, заместитель председателя республиканского физкультурно-спортивного клуба «Урожай»:

Строители, водители, сельхозработники других специальностей – вот это главно, чтобы они имели возможность наравне с городскими жителями принять участие в соревнованиях.