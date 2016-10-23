Прямой эфир

«Золотой колос» Брестского района: в соревнованиях поучастовали 200 спортсменов-любителей

23 октября 2016 11:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сельская спартакиада «Золотой колос» прошла на Брестчине. Тренировались сельчане в преддверии выезда усердно. После работы.

На спартакиаде соревнуются сразу в нескольких видах спорта. Легкая атлетика и настольный теннис, волейбол и гиря – увлечение по душе нашел себе каждый из представителей 27 районов Беларуси.

Всего же на соревнования пожаловали около 200 спортсменов-любителей.

Надежда Сасим, жительница поселка Елизово:
Тут мы получаем намного больше эмоций. У нас тут раскованность. Ну работники – день работает а потом трудится. Нет возможности сутками тренироваться. Поэтому мы приезжаем. Чтобы встретиться со старыми знакомыми, получить море эмоций положительных, поиграть, свои силы показать.

Анатолий Барышев, заместитель председателя республиканского физкультурно-спортивного клуба «Урожай»:
Строители, водители, сельхозработники других специальностей – вот это главно, чтобы они имели возможность наравне с городскими жителями принять участие в соревнованиях.

Не только видеть по телевизору, как они организуются, как проводятся, а окунуться в эту спортивную жизнь.

# Спортивные соревнования # Надежда Сасим # Анатолий Барышев

Другие новости рубрики

Все новости
На «Минск-Арене» завершится домашняя серия хоккейного «Динамо» в чемпионате КХЛ: в гости к зубрам приедут игроки «Сочи»
22 октября 2016 19:24

На «Минск-Арене» завершится домашняя серия хоккейного «Динамо» в чемпионате КХЛ: в гости к зубрам приедут игроки «Сочи»

На льду комплекса «Чижовка-Арена» молодёжная сборная по хоккею принимала столичную «Юность»
22 октября 2016 19:17

На льду комплекса «Чижовка-Арена» молодёжная сборная по хоккею принимала столичную «Юность»

Поединок команд «Крумкачы» и «Гранит» открыл 26 тур Беларусбанк-чемпионата по футболу
22 октября 2016 19:11

Поединок команд «Крумкачы» и «Гранит» открыл 26 тур Беларусбанк-чемпионата по футболу