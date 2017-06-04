Спортивные победы в Беларуси: где находить новые таланты и как медицина будущего поможет достичь результатов

Новости Беларуси. Кто поднимется с нашим флагом на олимпийский пьедестал в ближайшие годы и десятилетия – ответ на этот вопрос следует поискать врачам-генетикам. ДНК-тестирование спортсменов – относительно новая мировая технология, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Беларуси уже создан генетический банк национальных команд. Среди именитых спортсменов определены носители чемпионских ДНК. Но задача – обнаружить «олимпийские» гены как можно раньше, в детском возрасте, чтобы целенаправленно растить чемпионов. О настоящем и будущем белорусского спорта высоких достижений говорили на неделе в Минске. Президент и глава Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко потребовал навести порядок в отечественном спорте и достойно подготовиться к Олимпиаде. Какова она – цена победы?

Станислав Яскевич, воспитанник спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 3 Гродно:

Надо всегда быть настроенным на определенную цель. И предопределено ли восхождение на спортивный Олимп? Ирма Моссэ, заведующий лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси:

Можно сделать генетический анализ и определить, есть спортивный талант у ребенка или нет. Около 75% успеха зависит от генов. Внешность, характер, способности. Но зачастую олимпийский пьедестал покоряется вопреки «генным предсказаниям». За выступлением белорусских спортсменов в Рио он следил как никто другой. А золотой награде в руках наших батутистов радовался словно своей. Болел и пытался повторить. Правда, пока на тренировочной площадке. 12-летний Станислав Яскевич устоять на месте не может и минуты. Даже во время интервью. В его копилке – медали областного и республиканского уровня, а скоро Стаса ждет чемпионат мира в Болгарии. Станислав Яскевич, воспитанник спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 3 Гродно:

Родители замечали, что я был такой активный, бегал, нескончаемой был энергии. И мне сказали: «Хочешь, иди попробуй попрыгать». Попрыгал – мне понравилось. И я сказал: «Мама, мне нравится, я хочу оставаться в этом виде спорта». Четкая координация, пытливый ум и, самое главное, азарт в глазах. Все это в мальчике увидели родители. И ведь зачастую выбором юных спортсменов руководят именно они. На свой вкус. И если в случае со Стасом не прогадали, то порой результата и отдачи ждать приходится годы. Как говорится, выше головы не прыгнешь. А точнее «выше генов», – добавляют ученые Института генетики. И тут же предлагают: генную методику можно использовать для поиска молодых и талантливых. Федерации уже обращаются: футболисты, конькобежцы, биатлонисты. Вот и ищут «гены спортивного таланта». Находят, но иногда, увы, нет. Для того, чтобы получить генетический паспорт, провести нужно соскоб со слизистой щеки. Всего в стенах Института исследование прошли примерно 550 элитных спортсменов. Представляют они национальные команды 30 видов спорта. В будущем в спорте ждут людей со специально подобранными генами. А это значит составим потрет будущего чемпиона. Физически развитых, безо всяких наследственных болезней. Для кого-то это звучит странно, пугающе и даже дико. Но это мировая тенденция и «медицина будущего». Эта лаборатория – единственная в СНГ, аккредитованная в области генетики человека, к тому же получившая сертификат Института биоаналитики в Бонне. Заведующий Ирма Моссэ делится последними новостями. Уже сегодня есть основания полагать, что в будущем заложить умения можно будет прямо в ДНК. Выбрать способности для балета, гимнастики, плавания можно будет в так называемом «генетическом магазине».

Ирма Моссэ, заведующий лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси:

Когда будет этот метод разработан настолько, чтобы был использован на практике, тогда будет соревнование не спортсменов, а генетических технологий. Тогда можно будет создавать спортсменов. И та страна, в которой будет больше возможностей для этого, и будет побеждать на всех соревнованиях. В «генной области» наиболее преуспели США, Великобритания, Франция, Германия, Россия. Белорусский же институт со спортом «подружился» в 2009 году. Как раз накануне Олимпиады в Ванкувере. Ирма Моссэ, заведующий лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси:

Когда мы протестировали команду биатлона, что вы, я никогда не была болельщицей, а тут мы вообще не отрывались от телевизора. И как мы переживали. С 2010 года при Полесском госуниверситете тоже работает лаборатория исследований. Основные клиенты – белорусские и российские спортсмены. Анализ ДНК помогает определить оптимальный вид спорта, тип физических нагрузок и модели питания. А ведь еще это возможность выявить предрасположенность к травмам. Ирма Моссэ, заведующий лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси:

То, что случилось с лыжником Корниенко. Это наш серебряный призер. У него случилась тромбоэмболия легочных артерий. Оказалось, что мы уже сделали для него паспорт. Буквально, если бы мы на неделю передали этот паспорт, он бы до сих пор зарабатывал медали. Правда, есть и те, кто к генной предопределенности относятся скептически. К примеру, нашей знаменитой спортсменке Александре Герасимене гены предсказывали карьеру гимнастки. Но девушка пошла «вопреки предсказанию». В итоге – два серебра Олимпиады 2012 года, бронза Олимпийских игр 2016-го. И все это в плавании. Отсюда и совет от именитых спортсменов: прислушиваться в первую очередь к себе. Уверена в этом и Дарья Домрачева. Трехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, обладатель Большого хрустального глобуса и первая в истории страны женщина «Герой Беларуси». Первоочередной отбор – удел спортивных школ, уже дальше дело только за самим собой.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, трехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, обладатель Большого хрустального глобуса:

Проводятся специальные тестирования на велотренажерах. С другой стороны, я хочу сказать, что ни в коем нельзя ограничивать и запрещать детям, которые всей душой любят тот или иной вид спорта, но, может быть, не обладают супер способностями, конечно, им не запретишь занятия тем спортом, в который они влюблены. В том, что спортивная наука и медицина, а особенно если они объединят свои усилия, могут помочь, уверен и белорусский Президент. Разработка методик сопровождения тренировок, лечения и восстановления, подбор режима акклиматизации к местам проведения соревнования. Все это будет «в плюс» и станет еще одним шагом на пути к олимпийскому пьедесталу.