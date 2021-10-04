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Тяжелоатлет Эдуард Зезюлин завоевал серебро в последний день чемпионата Европы

04 октября 2021 13:31
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Новости Беларуси. Завершился юниорский чемпионат Европы по тяжелой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В последний день международного форума белорусы тоже не остались без наград.  

Тяжелоатлет Эдуард Зезюлин завоевал серебро в последний день чемпионата Европы-1

Абсолютным серебряным призером стал Эдуард Зезюлин, поднявший второй вес в двух упражнениях и по сумме двоеборья. Серебром отличился и Константин Куровский. Следует упомянуть и малое серебро Андрея Орленка. Он зафиксировал второй вес в рывке.  

Тяжелоатлет Эдуард Зезюлин завоевал серебро в последний день чемпионата Европы-4

Ранее большим золотом отметились Сергей Шаренков и Владимир Зайцев. Не подвели и дамы. Вице-чемпионкой континента стала Алина Щепанова. А Диана Корчинская заняла третье место форума.  

# Тяжелая атлетика # Эдуард Зезюлин # Константин Куровский # Андрей Орленок # Сергей Шаренков # Владимир Зайцев # Алина Щепанова # Диана Корчинская # Фотофакт

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