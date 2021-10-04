Тяжелоатлет Эдуард Зезюлин завоевал серебро в последний день чемпионата Европы

Новости Беларуси. Завершился юниорский чемпионат Европы по тяжелой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В последний день международного форума белорусы тоже не остались без наград.

Абсолютным серебряным призером стал Эдуард Зезюлин, поднявший второй вес в двух упражнениях и по сумме двоеборья. Серебром отличился и Константин Куровский. Следует упомянуть и малое серебро Андрея Орленка. Он зафиксировал второй вес в рывке.